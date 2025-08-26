Il grande obiettivo della Juventus in questo mercato resta Randal Kolo Muani. Il centravanti francese, attualmente sotto contratto con il Paris Saint-Germain, è ormai fuori dai piani tecnici del club parigino e da settimane si allena a parte, lontano dal resto della squadra. La situazione ha inevitabilmente attirato l’attenzione della dirigenza bianconera, che da tempo ha messo il giocatore nel mirino come rinforzo ideale per l’attacco di Igor Tudor.

A confermare l’interesse crescente della Juventus è stato Alfredo Pedullà, che tramite il proprio profilo X ha rivelato importanti novità sulla trattativa: “Kolo Muani: la Juventus preannuncia nuova offerta al Paris Saint Germain, 9-10 milioni prestito oneroso altri 50 per il riscatto con obbligo”.

Un’indicazione chiara di come i bianconeri vogliano fare sul serio per riportare il francese a Torino dopo l’esperienza vissuta in prestito nei mesi scorsi.

La Juventus vuole Kolo Muani

L’offerta, che come spiegato da Pedullà, è strutturata su un prestito oneroso da 9-10 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 50 milioni, rappresenta una soluzione che potrebbe andare incontro alle esigenze del Psg. I parigini, infatti, sono determinati a non svendere il giocatore, ma allo stesso tempo hanno la necessità di alleggerire la rosa e liberare spazio per nuovi innesti. La Juventus, dal canto suo, spera che la formula possa convincere i francesi a dare il via libera all’operazione.

Kolo Muani, dal canto suo, ha già espresso la sua volontà: il giocatore è determinato a tornare a Torino, dove si è trovato bene e dove ritiene di poter rilanciare la propria carriera con maggiore continuità.

La sua determinazione potrebbe rivelarsi un fattore decisivo, dal momento che il calciatore sta vivendo una situazione complicata a Parigi e non vede l’ora di riabbracciare i colori bianconeri.

Resta ora da capire se e quando il Paris Saint-Germain deciderà di sedersi al tavolo con la Juventus per discutere l’affare. La trattativa è in una fase delicata, ma la sensazione è che il club bianconero non abbia intenzione di mollare la presa. L’investimento economico sarebbe importante, ma la società crede che Kolo Muani possa rappresentare il profilo giusto per alzare il livello qualitativo del reparto offensivo.

Nico Gonzalez resta in uscita

Parallelamente, la Juventus osserva con attenzione anche l’evolversi della situazione legata a Nico Gonzalez.

L’esterno offensivo argentino è infatti nel mirino dell’Atletico Madrid, che ha manifestato un forte interesse nei suoi confronti. Tuttavia, per poter affondare il colpo, il club spagnolo dovrà prima completare una cessione. Nel frattempo, Gonzalez resta in attesa di sviluppi, consapevole che l'opportunità di trasferirsi nella Liga sarebbe gradita: l’argentino avrebbe infatti già dato il proprio assenso al trasferimento.

La Juventus segue dunque due fronti caldi in queste ore di mercato: da una parte il pressing su Kolo Muani, considerato la priorità assoluta per rinforzare l’attacco, dall’altra l’attenzione su Nico Gonzalez, il cui futuro appare sempre più incerto. Saranno giorni decisivi per capire come evolveranno entrambe le situazioni e se i bianconeri riusciranno a mettere a segno almeno uno dei due colpi.

Per ora la certezza è che la Juventus non intende fermarsi: l’obiettivo è regalare a Tudor una rosa competitiva e pronta a lottare su tutti i fronti.