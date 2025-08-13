Cercasi attaccante in casa Juventus. Nonostante l'arrivo di Jonathan David, il club bianconero vuole rinforzare il reparto offensivo con un altro bomber di spessore così da poter competere in Italia ma anche in Europa. La trattativa per Kolo Muani resta in bilico, così la dirigenza valuta possibili alternative come Patrik Schick, attaccante del Bayer Leverkusen.

Sondaggio per Schick che costa 28-30 milioni di euro

La richiesta di 50 milioni del Paris Saint Germain per Kolo Muani sta frenando il ritorno del francese (che rimane il primo obiettivo) e per questo il club bianconero valuta possibili alternative.

Tra queste ci sarebbe anche Patrik Schick, che nella passata stagione ha siglato ben 27 reti. Un bottino di grande spessore per il classe 96, monitorato anche per questo dalla Juventus. Al momento si parla di un sondaggio, di un gradimento e non di una vera e propria trattativa.

Si tratta di un'operazione che appare comunque complessa per diverse motivazioni. La prima legata alla valutazione dell'attaccante che si aggira attorno a 28-30 milioni di euro, cifra che al momento la Juve non può investire viste le difficoltà nel piazzare alcuni esuberi, su tutti Dusan Vlahovic, la seconda legata al fatto che al momento i tedeschi non sembrano volersi privare dell'ex Roma e Sampdoria.

Forte pressing del Liverpool per Leoni, offerta da 35 milioni

Oltre ad un forte attaccante, la Juventus è alla ricerca di un difensore che possa completare la retroguardia.

L'obiettivo numero uno resta Giovanni Leoni del Parma che però potrebbe rimanere solo un sogno. Stando alle ultime notizie di mercato, il classe 2006 sarebbe infatti vicino al passaggio in Premier League, con il Liverpool che sarebbe pronto ad accontentare le richieste economiche del Parma. I Reds sarebbero disposti a mettere sul piatto una cifra complessiva da 35 milioni di euro che sbaraglierebbe la concorrenza dei top club italiani.

Al momento la Juve non ha la liquidità per pareggiare l'offerta del club di Anfield e dovrebbe quindi virare su altre alternative.

Resta al riguardo viva l'ipotesi Kiwior che l'Arsenal cederebbe a titolo definitivo per una cifra attorno ai 25 milioni di euro. Possibile anche un ritorno di Renato Veiga in uscita dal Chelsea ma nel mirino anche di Borussia Dortmund e Manchester United: a complicare l'affare ci sarebbe la valutazione che ne fa il Chelsea, che per lasciare partire il portoghese vuole tra 35 e 40 milioni di euro.