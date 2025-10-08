La Juventus in vista delle prossime sessioni di calciomercato sarebbe alla ricerca di un esterno mancino che possa dare qualità e quantità alle fasce laterali fondamentali per il 3-4-2-1 di mister Tudor. Sono diversi i nomi sul taccuino della dirigenza e tra questi ci sarebbe anche quello di Raphael Guerreiro che potrebbe lasciare il Bayern Monaco già a gennaio.

Si monitora Guerreiro per la fascia

Nonostante ottime prestazioni e un ruolo importante nell'undici di Kompany, l'esterno classe '93 non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel giugno 2026 e potrebbe lasciare il club tedesco già a gennaio.

Il Bayern potrebbe infatti decidere di monetizzare dalla cessione dell'ex Dortmund così da non perderlo a parametro zero in estate. La Juve sta osservando con grande interesse e potrebbe provare ad imbastire una trattativa concreta per l'esterno portoghese la cui valutazione si aggira attorno ai 10-15 milioni. Al momento non si può parlare di un affare reale ma di un sondaggio, di un'idea da parte della Vecchia Signora che potrebbe concretizzarsi nei prossimi mesi. Difficile pensare a uno scambio con Vlahovic, pista attualmente non percorribile nonostante l'interesse proprio del Bayern.

Guerreiro rappresenterebbe un grande colpo per la Juventus e dare qualità ed esperienza all'intero sistema di gioco.

Velocità, duttilità, capacità negli assist ma anche realizzativa. Insomma, un calciatore completo che risulterebbe perfetto per Tudor.

Possibile ritorno di fiamma per Tonali, offerta con la cessione di Koopmeiners

Sandro Tonali resterebbe intanto l'obiettivo numero uno dei bianconeri per rinforzare il centrocampo a giugno. Il mediano italiano è il perno del Newcastle, ma la sua avventura in Premier potrebbe anche terminare viste le difficoltà per il rinnovo del contratto che scade nel 2027. Stando alle ultime notizie, la Juventus non avrebbe mai smesso di seguire il classe 2000 e potrebbe approfittare di questa situazione per intavolare una trattativa con i Magpies a giugno. Il piano della Vecchia Signora sarebbe quello di cedere alcuni calciatori non intoccabili nel progetto come Teun Koopmeiners per arrivare alla cifra di circa 80 milioni richiesti dal Newcastle.

Un progetto difficile ma non impossibile, anche se molto dipenderà dalla volontà del giocatore di sposare un nuovo progetto e di lasciare l'Inghilterra.

Tonali sarebbe un colpo di altissimo livello per la Juventus e comporrebbe insieme a Thuram un centrocampo di grande spessore.