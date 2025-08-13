La Juventus è al lavoro per sbloccare le operazioni di mercato sia in entrata che in uscita, con l’obiettivo di completare la rosa nelle ultime settimane della finestra estiva. Tra i nomi circolati con più insistenza nelle scorse settimane c’è stato quello di Jadon Sancho, ma secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, la pista non sarebbe mai decollata.

Il giornalista di mercato ha spiegato in maniera dettagliata la situazione, chiarendo che le voci su un possibile approdo del talento inglese a Torino non hanno trovato conferme concrete: "Jadon Sancho è protagonista di tante notizie, di tante storie in questo mercato anche italiano.

So che in tanti nel mese di giugno se la sono un po’ presa anche con noi perché non abbiamo raccontato di Sancho e la Juve, ma in tanti l’hanno dato in arrivo, in chiusura, si parlava di agente in arrivo, visite mediche e tutto il resto ma la Juve non ha presentato un’offerta ufficiale. I bianconeri hanno parlato con gli agenti che era fine maggio, inizio giugno, e il discorso si è fermato lì. Un’offerta ufficiale al Manchester United non mi risulta”.

Sancho occasione di mercato

Parole che confermano come, almeno fino ad ora, non ci siano stati sviluppi significativi tra la Juventus e il Manchester United per il trasferimento di Sancho. Romano ha inoltre aggiunto che, nonostante la trattativa non sia mai entrata nel vivo, il nome dell’esterno inglese potrebbe comunque diventare un’occasione negli ultimi giorni di mercato: “Sancho è un nome molto interessante, ve lo racconteremo: se dovesse risultare qualcosa con la Juventus ve lo diremo, come ve lo diremo per le altre squadre”.

Allo stato attuale non sembra dunque esserci la volontà da parte della Juventus di affondare il colpo per Sancho.

Si lavora sempre per Kolo Muani

Parallelamente, la dirigenza bianconera è concentrata su altre operazioni. Una delle priorità assolute riguarda l’attacco, dove Randal Kolo Muani resta il primo obiettivo. L’attaccante francese, attualmente al Paris Saint-Germain, ha già fatto sapere di gradire un ritorno a Torino, dove ha vestito la maglia bianconera nella seconda parte della scorsa stagione. La Juventus, dal canto suo, ha avviato i contatti con il club parigino, ma al momento non è stato trovato un accordo definitivo.

Le parti continuano a trattare, con la speranza di sbloccare la situazione entro la chiusura del mercato.

Il giocatore resta in attesa di sviluppi e non ha nascosto la propria volontà di rientrare alla Juventus. Resta da capire se l’eventuale operazione per Kolo Muani sarà legata alla partenza di Dusan Vlahovic o se i bianconeri decideranno di affondare il colpo a prescindere dal futuro del bomber serbo.