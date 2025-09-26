Sabato 28 settembre alle 16:15, all'Estadio Manuel Martínez Valero si gioca una sfida della 7ª giornata di La Liga: i padroni di casa dell'Elche affronteranno il Celta Vigo.

Il match rappresenta un’occasione per l'Elche di consolidare la propria posizione in classifica (attualmente si trova al quinto posto) dopo un inizio di campionato in cui non ha ancora conosciuto la sconfitta. Mentre la squadra di Vigo viceversa è alla ricerca ancora della prima vittoria.

Quote di Elche-Celta Vigo: equilibrio con leggera preferenza per il Celta

Osservando le quote fornite dai principali bookmaker, il Celta Vigo si presenta leggermente favorito per la sfida di sabato.

William Hill quota la vittoria degli ospiti a 2.62, mentre il successo casalingo dell'Elche è offerto a 2.70, con il pareggio a 3.00. Anche Bet365 rispecchia questo lieve favore nei confronti del Celta, quotando la vittoria esterna a 2.60, quella dell'Elche a 2.88 e il pari a 3.10.

Le quote lasciano intendere che ci si aspetta una partita equilibrata, dove le differenze potrebbero essere fatte da singoli episodi e dalle giocate dei giocatori chiave.

Giocatori chiave in vista di Elche-Celta Vigo

Tra le file dell'Elche, spiccano diversi profili interessanti, tra cui Aleix Febas, un centrocampista di 29 anni che si distingue per la sua capacità di gestione del pallone.

Febas ha collezionato 540 minuti in campo dall'inizio della stagione, partecipando a tutti e sei gli incontri fino ad ora giocati dall'Elche. Nonostante i numeri dei tiri non siano clamorosi (3 in totale), la sua presenza si avverte attraverso 372 passaggi completati con una precisione del 57% e 11 tackle effettuati.

Marc Aguado, 25 anni, è un altro centrocampista che ha mostrato solidità nelle sue 321 apparizioni stagionali, partecipando attivamente alla fase difensiva con 7 intercettazioni. Nel reparto avanzato, Rafa Mir si pone come terminale offensivo principe per l’Elche, grazie ai suoi 3 gol nelle prime giornate, frutto di 10 tentativi di tiro, di cui 5 finiti nello specchio.

André Silva con i suoi 279 minuti sul campo, ha già segnato 2 gol, mostrando abilità nel dribbling, come evidenziato dai 3 dribbling riusciti su 7 tentativi, e affidabilità nei duelli fisici (44 totali con 17 vinti).

Per il Celta Vigo, il giovane talento Hugo Sotelo si erge come punto di riferimento a centrocampo. Con una rating media di 7.32, la sua influenza nel gioco è notevole, avendo già messo a referto un assist e ben 369 passaggi totali. Javi Rueda, difensore di 23 anni, ha mostrato un eccezionale rendimento nelle sue apparizioni, contribuendo sia in fase difensiva che offensiva con 1 gol e 2 assist.

Il reparto offensivo dei galiziani si avvale anche della presenza di Borja Iglesias, attaccante esperto che vanta 3 reti nelle sue prime presenze della stagione. La sua precisione nel tiro e capacità di vincere duelli (14 su 25) potranno essere armi decisive in questa trasferta difficile.