Il Rayo Vallecano si appresta ad ospitare il Siviglia in una sfida valida per la settima giornata della Liga 2025, in calendario domenica 28 settembre alle ore 14:00 presso l'Estadio de Vallecas a Madrid. Dopo una partenza altalenante, entrambe le squadre cercheranno di ottenere punti preziosi per risalire la classifica.

Bandiera della Spagna
La Liga
Giornata 7
26/09/2025 21:00
Girona
CONTRO
Spagnolo
27/09/2025 14:00
Getafe
CONTRO
Levante
27/09/2025 16:15
Atletico Madrid
CONTRO
Real Madrid
27/09/2025 18:30
Maiorca
CONTRO
Alaves
27/09/2025 21:00
Villarreal
CONTRO
Club atletico
28/09/2025 14:00
Rayo Vallecano
CONTRO
Siviglia
28/09/2025 16:15
Elche
CONTRO
Celta Vigo
28/09/2025 18:30
Barcellona
CONTRO
Real Sociedad
28/09/2025 21:00
Real Betis
CONTRO
Osasuna
29/09/2025 21:00
Valencia
CONTRO
Oviedo

Citazione del match: Rayo Vallecano leggermente favorito

Stando ai bookmaker, il Rayo Vallecano parte con un leggero vantaggio nei pronostici.

William Hill quota la vittoria del Rayo a 2.10 , il pareggio a 3.10 e il successo del Siviglia a 3.60 . Su una nota simile, Bet365 offre la vittoria dei padroni di casa a 2.05 , il pari a 3.40 e la vittoria degli andalusi a 3.75 . Questo equilibrio nelle citazioni sottolinea l'incertezza del risultato in una partita che si preannuncia equilibrato e incerto.

Bandiera della Spagna
La Liga
parlamentare
io
D
l
G
+/-
P
1
Real Madrid
6
6
0
0
14 / 3
11
18
W
W
W
W
W
2
Barcellona
6
5
1
0
19 / 4
15
16
W
W
W
D
W
3
Villarreal
6
4
1
1
12 / 5
7
13
W
W
L
D
W
4
Spagnolo
6
3
2
1
10 / 9
1
11
D
L
W
W
D
5
Elche
6
2
4
0
8 / 5
3
10
D
W
D
W
D
6
Club atletico
6
3
1
2
7 / 7
0
10
D
L
L
W
W
7
Getafe
6
3
1
2
7 / 8
-1
10
D
L
W
L
W
8
Atletico Madrid
6
2
3
1
9 / 7
2
9
W
D
W
D
D
9
Real Betis
6
2
3
1
9 / 7
2
9
W
D
L
D
W
10
Alaves
6
2
2
2
6 / 6
0
8
D
L
W
D
L
11
Valencia
6
2
2
2
8 / 10
-2
8
D
W
L
W
L
12
Siviglia
6
2
1
3
10 / 10
0
7
L
W
D
W
L
13
Osasuna
6
2
1
3
5 / 5
0
7
D
L
W
L
W
14
Rayo Vallecano
6
1
2
3
7 / 9
-2
5
L
D
L
D
L
15
Celta Vigo
6
0
5
1
5 / 7
-2
5
D
D
D
D
D
16
Real Sociedad
6
1
2
3
6 / 9
-3
5
W
L
L
L
D
17
Levante
6
1
1
4
10 / 13
-3
4
L
W
D
L
L
18
Oviedo
6
1
0
5
2 / 11
-9
3
L
L
L
W
L
19
Maiorca
6
0
2
4
5 / 11
-6
2
L
D
L
L
D
20
Girona
6
0
2
4
3 / 16
-13
2
D
L
D
L
L

Statistiche dei protagonisti in campo

La formazione del Rayo Vallecano può contare su una rosa interessante e affidabile.

Pathé Ciss, centrocampista di sostanza, si è messo in luce con un rating medio di 7.22 in queste prime giornate, offrendo stabilità con 338 passaggi e 15 tackle. Al suo fianco, Isi Palazón , con 501 minuti giocati, ha già firmato un gol e due assist, dimostrando di essere un'arma offensiva preziosa per la squadra di Madrid.

Jorge de Frutos rappresenta forse il miglior attaccante per il Rayo in questa fase della stagione, con 2 gol e un assist all'attivo, supportato da una valutazione media di 7.32 . La sua capacità di creare e finalizzare occasioni rappresenta un costante pericolo per la difesa avversaria. Meno appariscenti ma ugualmente essenziali sono Unai López e Álvaro García , quest'ultimo con una media di 6.85, con 2 marcature personali.

Dalla parte del Siviglia, Lucien Agoumé si è già distinto nel ruolo di regista difensivo, raccogliendo una valutazione di 7.06 , e contribuendo con 223 passaggi e 8 intercettazioni. In attacco, il dinamismo di Rubén Vargas ha offerto 1 gol e 3 assist in 320 minuti, fornendo una scintilla evidente nella manovra offensiva degli andalusi. Alexis Sánchez , nonostante le tre sole presenze, ha segnato un gol e ha dato un assist, evidenziando tutta la sua esperienza e la qualità che il tecnico spera possano incendiare la linea d'attacco dell'ex campione della Champions League.
© RIPRODUZIONE VIETATA