Il Rayo Vallecano si appresta ad ospitare il Siviglia in una sfida valida per la settima giornata della Liga 2025, in calendario domenica 28 settembre alle ore 14:00 presso l'Estadio de Vallecas a Madrid. Dopo una partenza altalenante, entrambe le squadre cercheranno di ottenere punti preziosi per risalire la classifica.

Citazione del match: Rayo Vallecano leggermente favorito

Stando ai bookmaker, il Rayo Vallecano parte con un leggero vantaggio nei pronostici.

William Hill quota la vittoria del Rayo a 2.10 , il pareggio a 3.10 e il successo del Siviglia a 3.60 . Su una nota simile, Bet365 offre la vittoria dei padroni di casa a 2.05 , il pari a 3.40 e la vittoria degli andalusi a 3.75 . Questo equilibrio nelle citazioni sottolinea l'incertezza del risultato in una partita che si preannuncia equilibrato e incerto.

Statistiche dei protagonisti in campo

La formazione del Rayo Vallecano può contare su una rosa interessante e affidabile.

Pathé Ciss, centrocampista di sostanza, si è messo in luce con un rating medio di 7.22 in queste prime giornate, offrendo stabilità con 338 passaggi e 15 tackle. Al suo fianco, Isi Palazón , con 501 minuti giocati, ha già firmato un gol e due assist, dimostrando di essere un'arma offensiva preziosa per la squadra di Madrid.

Jorge de Frutos rappresenta forse il miglior attaccante per il Rayo in questa fase della stagione, con 2 gol e un assist all'attivo, supportato da una valutazione media di 7.32 . La sua capacità di creare e finalizzare occasioni rappresenta un costante pericolo per la difesa avversaria. Meno appariscenti ma ugualmente essenziali sono Unai López e Álvaro García , quest'ultimo con una media di 6.85, con 2 marcature personali.

Dalla parte del Siviglia, Lucien Agoumé si è già distinto nel ruolo di regista difensivo, raccogliendo una valutazione di 7.06 , e contribuendo con 223 passaggi e 8 intercettazioni. In attacco, il dinamismo di Rubén Vargas ha offerto 1 gol e 3 assist in 320 minuti, fornendo una scintilla evidente nella manovra offensiva degli andalusi. Alexis Sánchez , nonostante le tre sole presenze, ha segnato un gol e ha dato un assist, evidenziando tutta la sua esperienza e la qualità che il tecnico spera possano incendiare la linea d'attacco dell'ex campione della Champions League.