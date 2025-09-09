La Juventus di Igor Tudor si avvicina al big match contro l’Inter con alcune incognite legate alle condizioni dei suoi uomini. In questi giorni, il tecnico croato sta ritrovando gradualmente i nazionali rientrati dagli impegni con le rispettive selezioni, ma deve anche fare i conti con un problema fisico che rischia di complicare i piani. Francisco Conceição, infatti, ha accusato un acciacco durante la sosta con il Portogallo e la sua presenza, sabato nel big match contro l'Inter, appare in forte dubbio.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Tudor sta pensando di lanciare Loïs Openda dal primo minuto e, con il suo inserimento, la Juventus potrebbe passare al 3-4-1-2.

In questo scenario l’attaccante belga giocherebbe al fianco di uno tra Jonathan David e Dušan Vlahovic, con Kenan Yildiz nel ruolo di trequartista alle loro spalle.

Le opzioni di Tudor

Il club bianconero non ha diramato comunicati ufficiali sullo stato dell’esterno offensivo, ma la sensazione è che difficilmente riuscirà a recuperare in tempo per scendere in campo dal primo minuto. Una defezione pesante per Tudor, che aveva trovato proprio in Conceição un elemento capace di dare imprevedibilità e velocità alla manovra offensiva.

Il sostituto naturale di Conceição sarebbe Edon Zhegrova, arrivato in estate per rinforzare le corsie offensive. Tuttavia, il kosovaro è reduce da una lunga inattività e non sembra pronto per giocare dal primo minuto in una sfida così delicata.

Durante la pausa, Zhegrova si è allenato alla Continassa per migliorare la propria condizione fisica, ma servirà ancora tempo per ritrovare la forma migliore. È più probabile, quindi, che possa essere utilizzato a gara in corso, così da aumentare le rotazioni e dare freschezza nel secondo tempo. Per questo motivo, l’ipotesi Openda titolare appare la più logica e concreta.

Dubbio anche sulla sinistra

Nello stesso tempo, la Juventus aspetta il ritorno di tutti i nazionali: gli ultimi ad aggregarsi al gruppo saranno Kostic, Vlahovic, Thuram, David e il giovane Rouhi. Ciò significa che la preparazione vera e propria in vista del match contro l’Inter entrerà nel vivo soltanto nei giorni immediatamente precedenti alla sfida.

Un aspetto che potrebbe influenzare le scelte di Tudor, costretto a valutare attentamente le condizioni atletiche e mentali dei giocatori reduci dai viaggi e dagli impegni internazionali.

Oltre all’incognita Conceição, resta da sciogliere anche il dubbio relativo alla fascia sinistra. L’assenza di Cambiaso obbliga Tudor a studiare alternative. La soluzione più naturale porterebbe a Filip Kostic, abituato a presidiare quella corsia e dotato di grande esperienza. Tuttavia, il tecnico non esclude altre possibilità, come l’impiego di Joao Mario o lo spostamento di Weston McKennie. L’americano, in particolare, potrebbe rappresentare la scelta più adatta, considerando che su quella fascia l’Inter può contare sulla spinta costante di Dumfries.

In sintesi, la Juventus si prepara a una sfida importantissima, come quella contro l'Inter, con diversi nodi tattici e fisici da sciogliere. Le prossime ore saranno decisive per capire se Tudor potrà contare su Conceição o se sarà costretto a variare modulo affidandosi a Openda. Quel che è certo è che, contro un avversario come l’Inter, serviranno compattezza, intensità e la capacità di sfruttare al meglio le alternative a disposizione.