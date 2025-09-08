La sosta delle Nazionali porta con sé cattive notizie per la Juventus. La Federazione portoghese, infatti, ha comunicato che Francisco Conceição farà rientro anticipato a Torino dopo essere stato dichiarato non idoneo dalla Direzione di Salute e Performance della FPF. Come riportato dal quotidiano lusitano A Bola, l’esterno offensivo bianconero ha accusato un fastidio muscolare che lo costringerà a saltare la sfida contro l’Ungheria, valida per le qualificazioni al Mondiale 2026.

Il problema non nasce all’improvviso: già durante il primo allenamento con la selezione portoghese, Conceição aveva lavorato a parte, arrivando al ritiro non nelle migliori condizioni fisiche.

Lo staff medico, quindi, ha deciso di interrompere il percorso con la Nazionale per evitare complicazioni e consentire al giocatore di essere monitorato direttamente a Torino. L'esterno portoghese rischia di non essere disponibile per la gara contro l’Inter.

Juventus in ansia

Adesso l’attenzione è tutta sulla Juventus e sulla sua gestione. Sabato, infatti, i bianconeri saranno attesi dal big match contro l’Inter, un appuntamento che pesa già tantissimo in ottica campioato. La presenza di Conceição resta in forte dubbio: soltanto i controlli che verranno effettuati al suo rientro chiariranno se potrà essere arruolabile. In caso contrario, l’obiettivo sarà recuperarlo per la delicatissima gara di Champions League contro il Borussia Dortmund.

La possibile assenza del portoghese apre, però, un interrogativo tattico non banale per Igor Tudor. Conceição, con la sua velocità e capacità nell’uno contro uno, ha dato equilibrio e imprevedibilità alla manovra offensiva bianconera. Senza di lui, l’allenatore dovrà individuare soluzioni differenti per non impoverire il potenziale della squadra.

Tudor studia le alternative

Le alternative principali sembrano portare a due nomi: Loïs Openda e Dušan Vlahović. Due attaccanti puri, che se schierati al fianco di Jonathan David cambierebbero radicalmente il volto della Juventus. In questo scenario, lo schema più plausibile sarebbe il 3-4-1-2, con Kenan Yildiz alle spalle di due punte di peso. Una formula che garantirebbe maggiore profondità e fisicità, ma che ridurrebbe l’ampiezza e la capacità di allargare le difese avversarie, caratteristica tipica del gioco di Conceição.

Più complicato appare invece un impiego immediato di Edon Zhegrova dal primo minuto: il kosovaro è reduce da un lungo periodo di inattività e difficilmente potrà reggere da subito un match di livello così alto come quello contro l’Inter. Potrebbe però tornare utile a gara in corso, man mano che ritroverà la condizione ottimale.

Sarà quindi una settimana intensa di prove e riflessioni per Tudor, che dovrà valutare l’assetto migliore da opporre all’Inter senza snaturare la sua squadra. La speranza della Juventus, e dei tifosi, è che gli esami non evidenzino nulla di serio e che Conceição possa rientrare già sabato. In caso contrario, la Juventus dovrà fare a meno di uno dei suoi uomini più brillanti.