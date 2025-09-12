Osasuna e Rayo Vallecano si preparano a incrociarsi domenica 14 settembre alle 18:30 all’Estadio El Sadar di Pamplona, nella quarta giornata della Liga 2025. Entrambe inseguono punti pesanti per scalare la classifica in un campionato che si preannuncia tiratissimo fino all’ultima giornata. Cresce l’attesa per un match che promette intensità.
Quote di Osasuna-Rayo Vallecano: padroni di casa leggermente favoriti
Secondo i principali bookmaker, l’Osasuna parte leggermente favorito nella sfida.
Bet365 quota la vittoria di Osasuna a 2.50, il pareggio a 3.20 e il successo del Rayo Vallecano a 2.90. Le quote indicano un sostanziale equilibrio fra le due squadre, suggerendo la possibilità di una partita aperta, in cui nulla è scontato.
Le statistiche dei giocatori chiave: il giovane talento di Pamplona e l'attaccante del Rayo in evidenza
Tra i protagonisti del match, Osasuna potrà contare sulla qualità di Aimar Oroz, talentuoso centrocampista spesso al centro delle trame offensive della squadra.
Con appena 24 anni, Oroz ha già mostrato buone capacità di gestione del pallone nel centrocampo, con 108 passaggi totali di cui 4 chiave nelle prime tre partite di stagione. Non solo un rifinitore, ma anche un combattente in fase difensiva con 7 tackle e due intercetti all'attivo.
Sotto i riflettori anche Ante Budimir, esperto attaccante dell'Osasuna, pronto a confermare la sua capacità realizzativa dopo aver segnato un gol nelle prime tre giornate. I suoi 8 tiri in totale, con 5 centri nello specchio della porta, dimostrano la sua pericolosità nell'area avversaria, supportata da una fisicità imponente che lo aiuta a prevalere in molti duelli.
Per il Rayo Vallecano, occhi puntati su Jorge de Frutos, attaccante che ha già messo a segno un gol e un assist nelle prime tre giornate, con una valutazione media di 7.37.
Con 4 tiri totali, di cui tre nello specchio, e un'abilità nel dribbling comprovata da 3 successi su 5 tentativi, De Frutos rappresenta una minaccia costante per la difesa avversaria.
Nonostante i buoni segnali mostrati da entrambe le squadre in avvio di stagione, sarà interessante vedere come i tecnici gestiranno le rispettive formazioni, in un incontro che promette spettacolo ed equilibrio, con i due team determinati a centrare i propri obiettivi stagionali.