Secondo quanto riferito su YouTube dal giornalista Gianni Balzarini, il Ceo di Tether, Paolo Ardoino, potrebbe presto presentare una nuova offerta per l'acquisizione del pacchetto di maggioranza della Juventus.

Juventus, Balzarini: 'Tether e Ardoino non molleranno e all'orizzonte c'è un possibile nuovo tentativo di acquisto'

Il giornalista Gianni Balzarini ha pubblicato un video sul proprio canale YouTube parlando della Juventus e della vicenda legata al tentativo di scalata che vorrebbe fare Tether per l'acquisizione del club bianconero: "La società di Paolo Ardoino non molla e all'orizzonte c'è un possibile nuovo tentativo di acquisto.

Cosa vuol dire questo? Che, inevitabilmente, dovranno alzare il livello dell'offerta in maniera sensibile. Le stime sul valore della Juventus parlano di una cifra compresa tra 1,8 miliardi e 2,1 miliardi di euro, ovviamente debiti compresi. L’offerta fatta da Tether è considerata bassa dagli analisti perché non comprende i cosiddetti asset: non solo il patrimonio sportivo, che include l’intero universo Juve – dalla Next Gen alla squadra femminile – ma anche le infrastrutture. C'è da considerare il centro sportivo, la Continassa, che peraltro è di fresca ristrutturazione, il J|medical, il J|Hotel, il Museum, il centro commerciale e ovviamente lo Stadium. Quindi, sostanzialmente, l'offerta fatta da Tether neanche si avvicina al reale valore dell'intero asset Juventus".

Balzarini ha proseguito: "Siccome le motivazioni date da John Elkann, rispetto al rifiuto di cedere a Tether, sono di natura sentimentale, non credo che cambierà qualcosa nemmeno se Ardoino dovesse aumentare l’offerta da 1,1 miliardi a 2 miliardi, o a qualsiasi altra cifra. Quindi, visto che i presupposti sono quelli, non mi aspetto una risposta diversa dalla proprietà, anche quando sul piatto arriveranno molti più soldi. C’è però chi, maliziosamente, sostiene che di fronte a un’offerta più alta Elkann cederà; io penso invece che sia una persona coerente e che respingerà ogni tipo di rilancio".

Juventus, i tifosi rispondono a Balzarini: 'Il club non è in vendita come non lo era Iveco o La Stampa'

Le parole di Balzarini sulla Juve e sulla possibile nuova offerta di Tether hanno acceso la discussione sul web e tra i suoi sostenitori: "La Juve non è in vendita come non lo era Iveco, La Stampa e compagnia bella. Comunque, le parole di Elkann per me valgono meno di zero", scrive cinicamente un utente su YouTube. Un altro poi sottolinea: "Elkann leggeva un gobbo e si vede benissimo. Le parole se vengono dal cuore non hai bisogno di leggerle a mio parere".