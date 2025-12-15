Dopo la fondamentale vittoria contro il Bologna, la Juventus vuole concentrarsi sul fronte acquisti così da rinforzare la rosa e recitare un ruolo importante nella seconda parte di stagione. Il reparto che potrebbe subire le maggiori modifiche è la difesa con la dirigenza che è alla ricerca di un esterno di qualità. Uno dei profili maggiormente monitorati sarebbe quello di Oscar Mingueza, talentuoso terzino spagnolo in forza al Celta Vigo.

Juve, si valuta Mingueza per rinforzare le fasce a gennaio

Punto fermo del Celta Vigo, il classe '99 Mingueza è sicuramente uno dei migliori esterni del calcio spagnolo ed abbina qualità in fase offensiva ma anche una buona attenzione in quella difensiva.

Velocità, duttilità e capacità negli assist. Tutte caratteristiche che hanno attirato l'interesse di vari club europei, tra cui la stessa Juventus. Stando ad alcuni rumors, i bianconeri vorrebbero provare a intavolare una trattativa già per gennaio così da anticipare la concorrenza. La Vecchia Signora vorrebbe far leva sulla scadenza del contratto nel giugno 2026 e sulla volontà del calciatore di provare un'esperienza in un top team. Al momento non si può parlare di una trattativa reale e concreta tra le parti, ma di un sondaggio da parte dei bianconeri che potrebbe svilupparsi nelle prossime settimane.

Un altro esterno monitorato è Adam Marusic che, come Mingueza, presenta il contratto in scadenza nell'estate 2026.

Il terzino montenegrino non ha ancora trovato un accordo con la Lazio e in caso di rottura tra le parti potrebbe lasciare il club biancoceleste già a gennaio. Juventus e Milan sono alla finestra.

Concorrenza di Brentford e West Ham per Tiago Gabriel

Un altro tassello potrebbe essere quello di un nuovo difensore centrale che possa andare a completare il pacchetto a disposizione di Luciano Spalletti.

Uno dei più gettonati è sicuramente quello di Tiago Gabriel, grande protagonista del Lecce targato Eusebio Di Francesco. Il centrale portoghese abbina velocità, qualità nell'impostazione ed attenzione difensiva, caratteristiche che hanno attirato l'interesse della Juventus e non solo.

Infatti, alcuni club della Premier League avrebbero chiesto informazioni per il centrale portoghese, in particolare West Ham e Brentford.

I due club sarebbero disposti a mettere sul piatto una cifra vicina ai 40 milioni per strapparlo al Lecce già a gennaio. Una cifra che al momento la Juve non può investire, salvo che avvenga qualche cessione importante come quelle di Joao Mario e Manuel Locatelli.