Sabato 27 settembre alle ore 14, lo stadio Estadio Coliseum sarà il teatro della sfida tra Getafe e Levante, valida per la settima giornata della Liga spagnola. Il confronto promette di essere molto interessante, con i padroni di casa desiderosi di sfruttare il fattore campo e il Levante deciso a confermare i progressi delle ultime settimane.

Quote di Getafe-Levante: Getafe in leggero vantaggio nei pronostici

I bookmaker vedono il Getafe come leggero favorito per questo incontro casalingo: William Hill quota la vittoria del Getafe a 2.00, il pareggio a 3.00 e il successo del Levante a 4.00.

Bet365 propone quote simili, con la vittoria interna a 2.05, il pareggio a 3.20 e una vittoria ospite quotata a 3.80. Le quote suggeriscono una sfida aperta, ma con il Getafe leggermente favorito per portare a casa i tre punti.

Spain Flag
La Liga
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Real Madrid
6
6
0
0
14 / 3
11
18
W
W
W
W
W
2
Barcelona
6
5
1
0
19 / 4
15
16
W
W
W
D
W
3
Villarreal
6
4
1
1
12 / 5
7
13
W
W
L
D
W
4
Espanyol
6
3
2
1
10 / 9
1
11
D
L
W
W
D
5
Elche
6
2
4
0
8 / 5
3
10
D
W
D
W
D
6
Athletic Club
6
3
1
2
7 / 7
0
10
D
L
L
W
W
7
Getafe
6
3
1
2
7 / 8
-1
10
D
L
W
L
W
8
Atletico Madrid
6
2
3
1
9 / 7
2
9
W
D
W
D
D
9
Real Betis
6
2
3
1
9 / 7
2
9
W
D
L
D
W
10
Alaves
6
2
2
2
6 / 6
0
8
D
L
W
D
L
11
Valencia
6
2
2
2
8 / 10
-2
8
D
W
L
W
L
12
Sevilla
6
2
1
3
10 / 10
0
7
L
W
D
W
L
13
Osasuna
6
2
1
3
5 / 5
0
7
D
L
W
L
W
14
Rayo Vallecano
6
1
2
3
7 / 9
-2
5
L
D
L
D
L
15
Celta Vigo
6
0
5
1
5 / 7
-2
5
D
D
D
D
D
16
Real Sociedad
6
1
2
3
6 / 9
-3
5
W
L
L
L
D
17
Levante
6
1
1
4
10 / 13
-3
4
L
W
D
L
L
18
Oviedo
6
1
0
5
2 / 11
-9
3
L
L
L
W
L
19
Mallorca
6
0
2
4
5 / 11
-6
2
L
D
L
L
D
20
Girona
6
0
2
4
3 / 16
-13
2
D
L
D
L
L

Protagonisti sul campo: focus sui giocatori chiave

Tra i giocatori del Getafe, Mario Martín, ventunenne centrocampista spagnolo, nelle prime sei partite della stagione ha già segnato un gol in 430 minuti giocati, rivelandosi un elemento prezioso con la sua capacità di dribblare e una discreta aggressività nei duelli, vincendone 28 su 69.

Accanto a Martín, nel centrocampo del Getafe, spicca Mauro Arambarri, uruguaiano di 30 anni, con una valutazione media di 6.8 nelle sue sei presenze stagionali. Arambarri ha contribuito con un gol e una presenza robusta nei duelli fisici, vincendone 36 su 72 totali.

Tra le file del Levante, il protagonista principale è il giovane attaccante Iván Romero. Il ventiquattrenne ha già messo a segno 3 reti in 449 minuti di gioco, distinguendosi per la sua abilità nel dribbling e nei duelli aerei. Con 42 successi nei duelli su 75 tentati, è certamente l'uomo su cui la difesa del Getafe dovrà tenere gli occhi puntati.

Altro elemento importante per il Levante potrebbe essere Karl Edouard Blaise Etta Eyong, che ha debuttato notevolmente con 3 gol e 1 assist nelle sue prime tre apparizioni con il Levante questa stagione, con una valutazione media di 7.83 nei suoi minuti sul campo.

