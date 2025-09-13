La Juventus continua a muoversi con grande attenzione nelle dinamiche di mercato, cercando di equilibrare esigenze tecniche e necessità economiche. Nella sessione estiva, i bianconeri hanno definito due operazioni importanti in uscita: Nico Gonzalez e Douglas Luiz hanno infatti lasciato Torino con la formula del prestito, legata a precisi obblighi di riscatto che potrebbero garantire un incasso significativo già dalla prossima stagione.

A fare chiarezza sui dettagli delle due operazioni è stato Gianni Balzarini, che sul suo canale YouTube ha illustrato i numeri e le condizioni che accompagnano i trasferimenti.

Il giornalista ha spiegato: “In pratica la Juve dall’anno prossimo, dalla dalla cessione di questi due giocatori potrebbe incassare qualcosa come 55 milioni circa. 55 milioni ovviamente considerando le rate e quant’altro, insomma, andrebbe a sistemare un po’ le casse”. Una cifra di rilievo, che contribuirebbe a garantire respiro finanziario in una fase in cui il club ha bisogno di stabilità.

Le cifre complete

Entrando nel dettaglio delle due operazioni, Balzarini ha chiarito i termini dell’accordo che riguarda Douglas Luiz: “Allora, Luiz è stato ceduto al Nottingham Forest per 3 milioni, prestito di 3 milioni con obbligo di riscatto di 25 condizionato ad almeno 15 presenze per almeno 45 minuti.

Se torniamo indietro alla sua precedente esperienza in Inghilterra, quell’anno di presenze ne aveva collezionate 50 e sicuramente tra queste 50 ben più di 15 erano andate oltre i 45 minuti. L’anno scorso quelle di almeno 45 minuti sono state 8, quindi è chiaro che insomma è una situazione che va tenuta costantemente monitorata. Naturalmente l’augurio da parte della Juve è che lui possa effettivamente fare tante presenze col Nottingham Forest per far monetizzare naturalmente le casse bianconere”.

Una situazione dunque da seguire con attenzione, considerando che la condizione legata alle presenze del centrocampista brasiliano potrebbe rivelarsi determinante per la riuscita del riscatto.

Per quanto riguarda invece Nico Gonzalez, il trasferimento è stato definito con l’Atletico Madrid.

Balzarini ha spiegato anche in questo caso le condizioni economiche: “Per quanto riguarda Nico Gonzalez, la cessione è stata al prezzo di 1 milione, prestito oneroso di 1 milione. C’è un obbligo di riscatto fissato a 32 per la disputa di almeno 21 presenze nella Liga, più o meno in linea con le ultime due annate. Nell’ultima annata con la Fiorentina le presenze erano state 22, l’anno scorso le presenze con la Juve erano state 21. Ora sappiamo che si tratta di un giocatore che ogni tanto ha i muscoli che fanno un po’ di capricci, però sostanzialmente potrebbero esserci delle buone premesse per il riscatto del giocatore”.

Zhegrova punta il Verona

Il trasferimento dell’argentino ai colchoneros ha avuto anche un riflesso diretto sul mercato in entrata della Juventus.

Grazie a quella cessione, infatti, il club bianconero è riuscito ad assicurarsi Edon Zhegrova. L’esterno kosovaro è reduce da un intervento chirurgico eseguito lo scorso inverno per risolvere problemi di pubalgia e sta lavorando per tornare in piena condizione.

Nei prossimi giorni Zhegrova proseguirà il suo percorso di recupero: salterà le sfide contro Inter e Borussia Dortmund, ma dovrebbe essere a disposizione per il match contro il Verona. Una pedina che, una volta ritrovata la forma migliore, potrà rappresentare un innesto prezioso nello scacchiere di Igor Tudor.