L'Italia ha conquistato la prestigiosa Coppa di specialità nella staffetta mista di sci alpinismo, al termine di una stagione ricca di successi. Nonostante il secondo posto ottenuto nella tappa finale di Villars-sur-Ollon, in Svizzera, la coppia azzurra formata da Alba De Silvestro e Michele Boscacci ha assicurato alla nazionale il titolo di specialità, coronando un percorso di costanza e competitività.

La gara conclusiva, disputata sulle nevi elvetiche, ha visto il trionfo del team spagnolo composto da Oriol Cardona Coll e Ana Alonso Rodriguez, che si è aggiudicato la vittoria di tappa.

Sul terzo gradino del podio sono saliti i francesi Celia Perillat Pessey e Thibault Anselmet, a testimonianza dell'alto livello della competizione internazionale. Il piazzamento d'onore di De Silvestro e Boscacci è stato comunque sufficiente per sigillare il primato italiano nella classifica generale della staffetta mista.

Nel corso dell'intera stagione, la coppia De Silvestro-Boscacci ha dimostrato una performance eccezionale, accumulando un totale di 336 punti. Questo risultato ha permesso all'Italia di superare avversari agguerriti come la Svizzera e la Germania, che si sono classificate rispettivamente al secondo e terzo posto nella graduatoria finale di specialità. Un successo che sottolinea la profondità e il talento del movimento italiano nello sci alpinismo.

Una stagione di trionfi per l'Italia nello sci alpinismo

Il successo nella Coppa di specialità di staffetta mista si inserisce in un contesto di notevoli affermazioni per l'Italia in questa stagione di Coppa del Mondo. L'epilogo di Villars-sur-Ollon è giunto, infatti, all'indomani di altri significativi trionfi per i colori azzurri. Tra questi spicca la vittoria di Giulia Murada nella classifica generale di Coppa del Mondo, un risultato che ha evidenziato la sua superiorità e la sua preparazione atletica.

A ciò si aggiunge il successo personale di Alba De Silvestro, che si è imposta nella graduatoria dell'individuale, confermando il suo status di atleta di punta a livello mondiale. Questi risultati collettivi e individuali delineano un quadro di eccellenza per lo sci alpinismo italiano, proiettando gli atleti verso futuri obiettivi con rinnovato slancio e fiducia.

Il calendario della Coppa del Mondo 2025-2026

La stagione di Coppa del Mondo di sci alpinismo 2025-2026 ha preso il via il 6 dicembre 2025, con la prima tappa disputata a Solitude, negli Stati Uniti. Il circuito ha poi attraversato diverse località internazionali, culminando il 5 aprile 2026 proprio a Villars-sur-Ollon, in Svizzera, dove si sono tenute le finali. La staffetta mista è una delle quattro gare a squadre miste previste nel calendario, affiancata da numerose e impegnative prove individuali.

La conquista della Coppa di specialità da parte dell'Italia, grazie alle solide prestazioni di De Silvestro e Boscacci, non solo celebra un traguardo importante, ma ribadisce anche la costante evoluzione e la competitività degli atleti italiani nel panorama internazionale dello sci alpinismo. Un risultato che premia il lavoro di squadra e l'impegno costante di tutto il movimento.