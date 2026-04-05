Grande festa per l'Inter Miami che ha celebrato l'inaugurazione del suo nuovo impianto, il Nu Stadium, con un emozionante pareggio per 2-2 contro l'Austin FC. I protagonisti assoluti della serata, Lionel Messi e Luis Suárez, hanno entrambi lasciato il segno, segnando i primi gol ufficiali nel nuovo impianto.

Il Battesimo del Nu Stadium

Nella partita di MLS, l'Inter Miami ha affrontato l'Austin FC. È stato il fuoriclasse argentino Lionel Messi ad aprire le marcature, infiammando il pubblico. Successivamente, con il risultato parziale di 1-2, Luis Suárez è subentrato a circa un quarto d'ora dalla fine, trovando il gol del pareggio che ha fissato il risultato finale sul 2-2 e sfiorando persino la rete della vittoria.

Il Sogno di David Beckham

Prima del fischio d'inizio, l'atmosfera era carica di emozione. David Beckham, co-proprietario dell'Inter Miami, ha dichiarato: «Vedere questo stadio prendere vita, dopo anni di tentativi per realizzarlo a Miami, è qualcosa di veramente speciale. Oggi è semplicemente un sogno che si avvera per noi». Un traguardo storico per il club.

La Nuova Casa dell'Inter Miami

Il Nu Stadium, con una capienza di circa 26.000 posti, è la nuova e definitiva casa dell'Inter Miami. Dopo oltre un decennio di ricerca di una sede permanente, questa inaugurazione segna un momento storico per il club, che ora può vantare un impianto di proprietà. Un passo fondamentale per la stabilizzazione e l'affermazione nel panorama calcistico.

Caratteristiche e Visione

Situato all'interno del Miami Freedom Park, in prossimità dell'aeroporto, il nuovo stadio è progettato per accogliere oltre 26.700 spettatori. Offre una lounge VIP esclusiva e ampie aree pubbliche come la Nu Plaza, per elevare l'esperienza dei tifosi. Beckham ha ribadito che il Nu Stadium sarà la «casa della famiglia dell'Inter Miami», uno spazio che ricorderà a tutti la «Libertà di Sognare».

Omaggio a Lionel Messi

A suggellare l'importanza di Lionel Messi per il club, una tribuna dell'impianto è stata intitolata al capitano argentino. Questo omaggio simbolico riconosce il suo ruolo centrale e il suo status di volto iconico dell'Inter Miami.