L'Everton domenica 26 ottobre, scenderà in campo allo Stadio Hill Dickinson Stadium, per affrontare il Tottenham, in occasione della nona giornata della Premier League 2025/26. Un big match quello di Liverpool che promette grande spettacolo per gli amanti del calcio.

Le probabili formazioni di Everton-Tottenham

Everton (4-2-3-1): Pickford; Keane, Tarkowski, Mykolenko, O'Brien; Gueye, Garner; Dewsbury-Hall, Alcaraz, Ndiaye; Beto.

Tottenham (4-2-3-1): Vicario; Van De Ven, Danso, Spence, Porro; Bentancur, Palhinha; Simons, Odobert, Kudus; Richarlison.

Quote di Everton-Tottenham: equilibrio con leggero vantaggio per i Toffees

Le quote dei bookmaker riflettono un certo equilibrio tra le due squadre, ma con un leggero favore per l'Everton. Bwin quota la vittoria dei Toffees a 2.40, il pareggio a 3.40 e il successo del Tottenham a 2.87. Secondo William Hill, l'Everton è quotato a 2.30, il pareggio a 3.30 e la vittoria degli Spurs a 2.90. Infine, Bet365 segna la vittoria dell'Everton a 2.35, il pareggio a 3.30 e il trionfo esterno a 3.00. Gli appassionati sono quindi in attesa di un match combattuto, con entrambe le squadre che possono sperare di portare a casa il bottino pieno.

Statistiche dei giocatori chiave: Dewsbury-Hall e Kudus sotto i riflettori

In casa Everton, Kiernan Dewsbury-Hall si è dimostrato un giocatore fondamentale.

Il ventisettenne centrocampista inglese ha già collezionato 7 presenze in stagione, mettendo a referto un totale di 626 minuti. Con una rete e un assist all'attivo, Dewsbury-Hall ha mostrato la sua utilità nel collegamento tra difesa e attacco, con un'accuratezza nei passaggi impeccabile: 217 passaggi totali e 13 passaggi chiave. La sua abilità nei dribbling (8 successi su 9 tentativi) e la capacità di attrarre falli (13 subiti) rappresentano una risorsa importante per l'assetto offensivo dell'Everton.

Nel Tottenham, l'attenzione è su Mohammed Kudus, il venticinquenne attaccante ghanese. Con 8 presenze tutte dal primo minuto e una media di 710 minuti giocati, Kudus in questa stagione ha messo a segno un gol e fornito 4 assist ai compagni di squadra.

