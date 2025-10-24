Sabato 25 ottobre alle ore 16:00, lo storico impianto di Stamford Bridge a Londra ospiterà la sfida tra Chelsea e Sunderland, valida per la nona giornata della stagione 2025/26 della Premier League. È una gara che promette spettacolo, con i padroni di casa che intendono confermare il loro status di contender per il titolo mentre il Sunderland cercherà di sorprendere e raccogliere preziosi punti per continuare a sperare in ottica europea.

Le probabili formazioni di Chelsea-Sunderland

Entrambe le squadre si schiereranno con il modulo 4-2-3-1, una scelta che favorisce il gioco proattivo e l'equilibrio tra i reparti.

Per il Chelsea, probabile undici titolare vede: Robert Sánchez tra i pali; una linea difensiva composta da Reece James, Trevoh Chalobah, Acheampong e Marc Cucurella. A centrocampo, il dinamismo di Roméo Lavia e Moisés Caicedo. Sulla trequarti, spazio a Andrey Santos, Alejandro Garnacho e Pedro Neto, con João Pedro a guidare l'attacco.

Dall'altra parte, il Sunderland si presenta con un quintetto difensivo formato dal portiere Robin Roefs, difeso dai centrali Ballard e Alderete, con Mukiele e Trai Hume terzini. I due mediani saranno Noah Sadiki e Granit Xhaka, mentre la trequarti sarà composta da Chris Rigg, Enzo Le Fée e Bertrand Traoré, in appoggio all'unica punta Wilson Isidor.

Quote di Chelsea-Sunderland: Blues nettamente favoriti

I bookmaker sono concordi nell'indicare il Chelsea come il favorito per questa gara. Le quote di Bwin offrono il successo dei londinesi a 1.39, il pareggio a 4.80, mentre una vittoria del Sunderland è quotata 7.75. Un quadro simile viene proposto da William Hill e Bet365, con il Chelsea rispettivamente quotato a 1.36 e 1.38; il pari a 4.60 e 5.00; e la possibile vittoria esterna dei Black Cats a 8.00 secondo entrambi i bookmaker britannici.

Le statistiche dei giocatori chiave

Tra i giocatori da tenere d'occhio nel Chelsea c'è João Pedro.

Con una presenza in campo totalizzante nelle prime otto giornate di campionato, il brasiliano ha già segnato due gol e fornito tre assist. La sua capacità di adoperarsi sia nei dribbling (23 tentativi con 6 successi) sia nei duelli (100 totali, di cui 45 vinti) lo rende un vero e proprio pericolo per le difese avversarie.

Anche Pedro Neto sta dimostrando di essere un elemento cardine della squadra di Londra. Il suo contributo finora include due reti e un assist, con un impressionante rating di 7.31. È un giocatore che riesce a combinare ben 180 passaggi totali con precise avanzate offensive, dimostrate dai suoi 24 dribbling tentati, metà dei quali andati a buon fine.

Nel Sunderland, l'attenzione sarà su Wilson Isidor, autore di tre reti nei suoi primi otto incontri di campionato.

La sua presenza in attacco è stata cruciale, con un totale di 12 tiri effettuati e un buon rendimento in duelli (47 ingaggiati), anche se deve migliorare nella difesa del pallone, avendo vinto solo 16 di questi confronti.

Altro giocatore interessante per i Black Cats è Enzo Le Fée. Sfruttando la sua abilità con palla al piede, il centrocampista ha partecipato attivamente alla fase offensiva del Sunderland, con un gol segnato e ben 176 passaggi completati, mostrando un'eccellente visione di gioco.