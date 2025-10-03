Il prossimo 4 ottobre, alle ore 16:15, il Girona accoglierà il Valencia all'Estadio Municipal de Montilivi per l'ottava giornata della Liga 2025/26. Entrambe le squadre sono pronte a darsi battaglia per avanzare nella classifica in un match che promette spettacolo ed emozioni. L'attesa tra i sostenitori è alta, con il Girona che giocherà davanti al proprio pubblico cercando di sfruttare il fattore campo per ottenere i primi tre punti dell'anno.

Spain Flag
La Liga
Giornata 8
03/10/2025 21:00
Osasuna
VS
Getafe
04/10/2025 14:00
Oviedo
VS
Levante
04/10/2025 16:15
Girona
VS
Valencia
04/10/2025 18:30
Athletic Club
VS
Mallorca
04/10/2025 21:00
Real Madrid
VS
Villarreal
05/10/2025 14:00
Alaves
VS
Elche
05/10/2025 16:15
Sevilla
VS
Barcelona
05/10/2025 18:30
Espanyol
VS
Real Betis
05/10/2025 18:30
Real Sociedad
VS
Rayo Vallecano
05/10/2025 21:00
Celta Vigo
VS
Atletico Madrid

Quote di Girona-Valencia: equilibrio tra le due formazioni

Secondo le principali agenzie di scommesse, il Girona parte leggermente favorito in questa sfida interna.

William Hill offre la vittoria del Girona a 2.45, il pareggio a 3.25 e la vittoria del Valencia a 2.80. Numeri simili vengono proposti da Bet365, che vede il Girona vincente quotato a 2.38, il pareggio a 3.50 e il successo del Valencia a 2.88. L'equilibrio nelle quote lascia intendere una competizione aperta, dove ogni dettaglio potrebbe fare la differenza.

Spain Flag
La Liga
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Barcelona
7
6
1
0
21 / 5
16
19
W
W
W
W
D
2
Real Madrid
7
6
0
1
16 / 8
8
18
L
W
W
W
W
3
Villarreal
7
5
1
1
13 / 5
8
16
W
W
W
L
D
4
Elche
7
3
4
0
10 / 6
4
13
W
D
W
D
W
5
Atletico Madrid
7
3
3
1
14 / 9
5
12
W
W
D
W
D
6
Real Betis
7
3
3
1
11 / 7
4
12
W
W
D
L
D
7
Espanyol
7
3
3
1
10 / 9
1
12
D
D
L
W
W
8
Getafe
7
3
2
2
8 / 9
-1
11
D
D
L
W
L
9
Athletic Club
7
3
1
3
7 / 8
-1
10
L
D
L
L
W
10
Sevilla
7
3
1
3
11 / 10
1
10
W
L
W
D
W
11
Alaves
7
2
2
3
6 / 7
-1
8
L
D
L
W
D
12
Valencia
7
2
2
3
9 / 12
-3
8
L
D
W
L
W
13
Osasuna
7
2
1
4
5 / 7
-2
7
L
D
L
W
L
14
Oviedo
7
2
0
5
4 / 12
-8
6
W
L
L
L
W
15
Levante
7
1
2
4
11 / 14
-3
5
D
L
W
D
L
16
Rayo Vallecano
7
1
2
4
7 / 10
-3
5
L
L
D
L
D
17
Celta Vigo
7
0
5
2
6 / 9
-3
5
L
D
D
D
D
18
Real Sociedad
7
1
2
4
7 / 11
-4
5
L
W
L
L
L
19
Mallorca
7
1
2
4
6 / 11
-5
5
W
L
D
L
L
20
Girona
7
0
3
4
3 / 16
-13
3
D
D
L
D
L

Le statistiche dei protagonisti in campo

Axel Witsel del Girona è un giocatore tuttofare nel cuore della difesa.

Nonostante l'età di 36 anni, Witsel ha disputato 4 partite in questa stagione, totalizzando 284 minuti. Sebbene il suo rating medio sia di 6.48, la sua esperienza continua a fornire un contributo importante soprattutto nei momenti di pressione.

Sulla sponda ospite, Arnaut Danjuma del Valencia si distingue per la sua capacità realizzativa. Il 28enne attaccante olandese ha già messo a segno 3 reti in 7 presenze, con statistiche personali che mostrano 10 tiri complessivi, di cui 6 in porta. Con un rating di 6.89, è una delle minacce principali per la difesa del Girona.

Un altro giocatore chiave è Hugo Duro, che ha partecipato a tutte le 7 gare giocate dal Valencia, accumulando 413 minuti e segnando 3 gol.

Il suo contributo si estende anche alla fase di possesso, con 102 passaggi e una precisione di interventi che si riflette in 4 tiri in porta.

In conclusione, mentre Vladyslav Vanat cercherà di impressionare sulla linea offensiva del Girona, con un gol già siglato in 4 presenze, sarà interessante seguire come il giovane ucraino riuscirà a sfruttare al meglio le sue opportunità. Con un rating di 6.85, la sua crescita potrebbe risultare decisiva nel completare l’attacco della sua squadra.
