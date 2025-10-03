Il prossimo 4 ottobre, alle ore 16:15, il Girona accoglierà il Valencia all'Estadio Municipal de Montilivi per l'ottava giornata della Liga 2025/26. Entrambe le squadre sono pronte a darsi battaglia per avanzare nella classifica in un match che promette spettacolo ed emozioni. L'attesa tra i sostenitori è alta, con il Girona che giocherà davanti al proprio pubblico cercando di sfruttare il fattore campo per ottenere i primi tre punti dell'anno.

Quote di Girona-Valencia: equilibrio tra le due formazioni

Secondo le principali agenzie di scommesse, il Girona parte leggermente favorito in questa sfida interna.

William Hill offre la vittoria del Girona a 2.45, il pareggio a 3.25 e la vittoria del Valencia a 2.80. Numeri simili vengono proposti da Bet365, che vede il Girona vincente quotato a 2.38, il pareggio a 3.50 e il successo del Valencia a 2.88. L'equilibrio nelle quote lascia intendere una competizione aperta, dove ogni dettaglio potrebbe fare la differenza.

Le statistiche dei protagonisti in campo

Axel Witsel del Girona è un giocatore tuttofare nel cuore della difesa.

Nonostante l'età di 36 anni, Witsel ha disputato 4 partite in questa stagione, totalizzando 284 minuti. Sebbene il suo rating medio sia di 6.48, la sua esperienza continua a fornire un contributo importante soprattutto nei momenti di pressione.

Sulla sponda ospite, Arnaut Danjuma del Valencia si distingue per la sua capacità realizzativa. Il 28enne attaccante olandese ha già messo a segno 3 reti in 7 presenze, con statistiche personali che mostrano 10 tiri complessivi, di cui 6 in porta. Con un rating di 6.89, è una delle minacce principali per la difesa del Girona.

Un altro giocatore chiave è Hugo Duro, che ha partecipato a tutte le 7 gare giocate dal Valencia, accumulando 413 minuti e segnando 3 gol.

Il suo contributo si estende anche alla fase di possesso, con 102 passaggi e una precisione di interventi che si riflette in 4 tiri in porta.

In conclusione, mentre Vladyslav Vanat cercherà di impressionare sulla linea offensiva del Girona, con un gol già siglato in 4 presenze, sarà interessante seguire come il giovane ucraino riuscirà a sfruttare al meglio le sue opportunità. Con un rating di 6.85, la sua crescita potrebbe risultare decisiva nel completare l’attacco della sua squadra.