La Juventus è molto attiva sul fronte calciomercato e vuole rinforzare l'organico nella finestra invernale di calciomercato. Uno degli obiettivi della dirigenza è l'acquisto di un forte centrocampista che possa dare diverse soluzioni tattiche a mister Tudor. Uno dei nomi che resta nella lista bianconera è quello di Davide Frattesi che potrebbe lasciare l'Inter a gennaio, con la Vecchia Signora che potrebbe proporre uno scambio alla pari con Teun Koopmeiners.

La Juve continua a monitorare Frattesi, possibile scambio con Koopmeiners

Già in estate, il club bianconero aveva chiesto informazioni per il centrocampista italiano ma senza approfondire i discorsi.

La situazione potrebbe totalmente cambiare a gennaio vista la volontà dell'ex Sassuolo di giocare con maggiore continuità e di prendere in considerazione delle possibili offerte. L'Inter non fa sconti sul fronte cartellino che si aggira attorno ai 40-45 milioni di euro. Stando agli ultimi rumors, la Vecchia Signora sarebbe pronta ad uno scambio alla pari inserendo il cartellino di Teun Koopmeiners che nonostante l'arrivo di Tudor non è ancora riuscito d integrarsi in quel di Torino. L'olandese non è intoccabile e potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio proprio per arrivare a Frattesi. Al momento non si può parlare di una trattativa reale, ma di un'idea e sondaggio che però potrebbe prendere corpo nei prossimi mesi.

Frattesi rappresenterebbe un grande colpo per il centocampo della Juventus. Il classe 99 ha caratteristiche di grande dinamismo, inserimento e capacità realizzative che mancano alla mediana di Tudor.

Questioni rinnovi, da Yildiz a McKennie

Oltre ad acquistare giocatori, la Juventus lavora anche sul fronte rinnovi. In casa bianconera ci sono due vicende opposte che potrebbe svilupparsi in maniera completamente differente ovvero quelle di Kenan Yildiz e Weston McKennie.

Il talento turco è il faro della trequarti bianconera e la dirigenza sta lavorando per blindarlo attraverso un rinnovo contrattuale importante, così da poter respingere le possibili proposte che potrebbero arrivare dalla Premier League.

La Juve sarebbe pronta a mettere sul piatto un ingaggio da circa 6-7 milioni fino al 2029. Una mossa che rimarca la centralità di Yildiz all'interno del progetto Juventus.

Totalmente opposta è la situazione di Weston McKennie che come Dusan Vlahovic presenta il contratto in scadenza nel giugno 2026 e potrebbe lasciare Torino a parametro zero. Al momento tra le parti non c'è un accordo per un possibile rinnovo e la possibilità che il centrocampista americano lasci Torino è evidente. Sulle sue tracce ci sarebbe interessi di club americani ma anche del Milan con Allegri grande estimatore dell'ex Schalke.