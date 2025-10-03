Domenica 5 ottobre, alle ore 15:00, il Lione ospiterà al Parc Olympique Lyonnais il Tolosa in occasione della settima giornata della Ligue 1. Un match che promette scintille, con i padroni di casa decisi a ribadire la loro superiorità in questo avvio di campionato. Gli ospiti, dal canto loro, cercheranno di strappare un risultato utile in trasferta.

Quote di Lione-Tolosa: i bookmaker favoriscono i padroni di casa

Le quote dei principali bookmaker indicano il Lione come favorito per questo confronto con il Tolosa.

William Hill offre il successo del Lione a 1.91, il pareggio a 3.50 e la vittoria del Tolosa a 3.90. Conferme anche da Bet365, che quota la vittoria casalinga dei padroni di casa a 1.90, il pareggio a 3.70 e il successo esterno a 4.10. Sulla carta, quindi, il Lione dovrebbe prevalere, ma il calcio, si sa, può sempre riservare sorprese.

Le statistiche dei protagonisti chiave: Karabec, Tessmann e Dønnum

Adam Karabec, giovane centrocampista del Lione, in questo avvio di stagione ha messo in mostra un buon potenziale registrando una valutazione media di 6.88.

Tra le capacità di Karabec spicca l'ottimo tempo di inserimento in fase offensiva.

Tanner Tessmann è considerato un punto fermo del centrocampo del Lione. Le sue performance nelle sei partite disputate, non sono passate inosservate. I dati evidenziano 27 duelli vinti su 54. Tessmann offre equilibrio nel reparto di mediana, rivelandosi fondamentale nei recuperi palla.

Per il Tolosa, Aron Dønnum si distingue con una media valutativa di 7.28 in 540 minuti disputati. Il centrocampista norvegese in questo avvio di campionato ha fornito 203 passaggi ai propri compagni di squadra di cui 10 chiave.