La Juventus è alle prese con l’ennesima crisi. I bianconeri, da diversi anni, non riescono più a trovare una vera stabilità, né sul piano tecnico né su quello gestionale. Le difficoltà sembrano ormai diventate strutturali: da qualche anno, ormai, ogni stagione si apre con speranze che si spengono rapidamente di fronte ai risultati altalenanti e a un’identità di gioco mai davvero consolidata. La sconfitta contro il Como ha riacceso il malumore generale e ha fatto emergere, ancora una volta, le fragilità di un club che da troppo tempo non riesce a ritrovare se stesso.

Il giornalista Giancarlo Padovan, sul Messaggero Veneto, ha affrontato il tema con grande lucidità, sottolineando come il problema della Juventus non sia soltanto tecnico, ma anche e soprattutto gestionale. Il giornalista ha infatti dichiarato: “O Elkann vende la Juve (e forse non vuole, forse non c’è nessuno che la compri), oppure serve qualcuno che capisca di sport e di calcio più di lui”. Secondo Padovan, insomma, la crisi non può essere affrontata solo cambiando allenatori o dirigenti, ma serve un progetto nuovo, guidato da chi possiede una reale competenza calcistica.

Tudor può essere in bilico

Anche la posizione di Igor Tudor, inevitabilmente, è finita nel mirino della critica. Il tecnico croato, arrivato a marzo per riportare equilibrio e compattezza, sta incontrando più difficoltà del previsto.

La squadra sembra spaesata, priva di certezze e incapace di reagire nei momenti decisivi. Padovan, su questo punto, è stato ancora più netto: “Non era necessario perdere a Como per capire che Tudor era un allenatore inadeguato”. Parole che pesano come un macigno e che riflettono un malcontento diffuso non solo tra i tifosi, ma anche tra gli addetti ai lavori.

Il futuro dell’allenatore, dunque, potrebbe essere in bilico. Le prossime due partite saranno decisive: prima la trasferta di Champions League contro il Real Madrid, poi la sfida in campionato contro la Lazio. Proprio sulla gara europea, Padovan ha aggiunto: “Tudor, se perde male a Madrid, per me salta”. Un’ipotesi che appare tutt’altro che remota, considerando la crescente pressione e la necessità della società di dare una scossa all’ambiente.

Ipotesi sui sostituti

Nel frattempo, cominciano già a circolare i primi nomi dei possibili sostituti. In lizza ci sarebbero Raffaele Palladino, Roberto Mancini e Luciano Spalletti. Tre profili molto diversi tra loro: il giovane allenatore ex Monza rappresenterebbe una scelta coerente con una linea moderna e offensiva; Mancini garantirebbe esperienza internazionale e carisma; mentre Spalletti porterebbe una filosofia di gioco consolidata.

Nonostante tutto, la Juventus sembra intenzionata per il momento ad andare avanti con Tudor. La dirigenza, però, pretende delle risposte immediate, a partire proprio dalla partita contro il Real Madrid. Servirà una prestazione di carattere per evitare figuracce e provare a rilanciare una stagione già complicata. Dopodiché, la partita contro la Lazio potrebbe diventare l’ultima chiamata per mettere al sicuro la panchina del tecnico croato.