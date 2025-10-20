La Juventus vive ore di grande tensione. La posizione di Igor Tudor, dopo gli ultimi risultati deludenti, appare sempre più traballante e l’ombra di un possibile cambio in panchina inizia ad allungarsi su Continassa. Come riportato da Calciomercato.it, sabato 18 ottobre si sarebbe tenuto un incontro tra François Modesto, direttore tecnico bianconero, e Raffaele Palladino, attualmente libero dopo l’esperienza al Monza. Un colloquio che ha alimentato le voci su un possibile avvicendamento tecnico in casa Juventus.

Rischio esonero

Secondo quanto trapela, Modesto e Palladino vantano un ottimo rapporto sin dai tempi del Monza, quando il dirigente corso contribuì alla crescita del giovane allenatore campano.

Proprio per questo motivo, fonti vicine al club invitano alla prudenza: l’incontro potrebbe essere stato semplicemente di cortesia, un confronto amichevole tra due vecchi conoscenti, e non necessariamente un summit legato al futuro della panchina bianconera. Tuttavia, il tempismo e il contesto rendono difficile ignorare la possibile connessione con la situazione attuale della Juventus.

Dopo un inizio di stagione altalenante, con prove poco convincenti e un’identità di gioco ancora indefinita, Tudor è chiamato a invertire la rotta. L’ex tecnico dell’Hellas Verona non è riuscito finora a imprimere alla squadra la solidità e la continuità richieste da dirigenza e tifosi. I problemi principali restano la scarsa incisività offensiva e una fase difensiva troppo vulnerabile rispetto agli standard storici del club.

Le prossime settimane saranno dunque decisive. In particolare, la trasferta di Madrid contro il Real rappresenta un crocevia cruciale per il futuro del tecnico croato. La Juventus non può permettersi una brutta figura in campo europeo, dove la credibilità internazionale del club è in gioco. Una prestazione convincente, anche in caso di risultato negativo, potrebbe regalare a Tudor una boccata d’ossigeno, ma un’altra sconfitta pesante rischierebbe di compromettere definitivamente la sua posizione.

A Madrid per invertire la rotta

Sul piano tattico, restano dubbi anche sul modulo da adottare. Dopo diverse prove, Tudor sembra ancora indeciso tra il 4-3-3, più offensivo ma dispendioso, e il 3-4-2-1, sistema a lui più congeniale che garantirebbe maggiore equilibrio difensivo.

La scelta sarà determinante per ritrovare compattezza e fluidità di gioco, due aspetti fondamentali per uscire dalla crisi.

Intanto, all’interno della società si ragiona sulle alternative. Raffaele Palladino, apprezzato per le sue idee moderne e la capacità di valorizzare i giovani, è un profilo che piace molto a Modesto. Il suo approccio tattico e la personalità equilibrata potrebbero rappresentare un’opzione credibile nel caso in cui Tudor non riuscisse a risollevare la squadra. Tuttavia, al momento nessuna decisione appare imminente: la Juventus vuole concedere ancora qualche partita all’attuale tecnico prima di prendere provvedimenti drastici.

Le prossime gare, in Serie A e in Champions League, saranno dunque un banco di prova decisivo.

Servirà una scossa immediata per evitare che la stagione della Vecchia Signora prenda una piega pericolosa. Igor Tudor è consapevole di giocarsi tutto: la fiducia non è ancora esaurita, ma il tempo stringe e solo i risultati potranno salvarlo.