Secondo quanto riferito nelle scorse ore ai microfoni di Sky Sport Football Club dal giornalista Fabio Caressa, le prossime due partite di campionato della Juventus potrebbero essere decisive per capire il futuro di Igor Tudor, tecnico bianconero già messo in discussione.

Juventus, Caressa: 'Le prossime due partite di campionato potrebbero diventare decisive per il destino di Tudor'

"Per Tudor potrebbero diventare decisive le prossime due gare di campionato" questa è l'indiscrezione rivelata da Fabio Caressa nel corso della trasmissione Sky Sport Football club.

Il giornalista ha poi proseguito: "Questo perché nell'ambiente si avverte una certa preoccupazione. Non c'é tranquillità, la squadra non sembra aver preso una direzione precisa e perché regna l'incertezza. È quindi normale che la società, pur mantenendo la sua fiducia nell'allenatore, si possa fare delle domande. Perché se le cose dovessero andare male in Champions e pure in campionato, allora le cose rischierebbero di compromettersi. Ricordiamo infatti che la Juventus viene da 5 pareggi consecutivi e una sconfitta".

Proprio dell'ultimo KO incassato dalla Juventus, Caressa ha poi detto: "Dopo la sconfitta con il Como e soprattutto per la prestazione fatta dai bianconeri dove sul campo è sembrata regnare la confusione, erano cominciate ad arrivare le prime indiscrezioni sulla questione allenatore e addirittura sono cominciati a circolare i primi nomi fra cui Raffaele Palladino e Luciano Spalletti.

Noi, per le informazioni che abbiamo avuto, possiamo dire che la Juventus non ha contattato nessuno dei nomi che sono stati fatti e in questo momento alla Continassa non c'é la necessità del cambio di allenatore. Una cosa che non sentiranno neanche dopo la partita con il Real Madrid, perché a Torino sanno che il match contro gli uomini di Xabi Alonso potrebbe essere particolarmente complicato".

Caressa ha poi concluso: "Quindi da Torino filtra comunque la volontà di aspettare, con la speranza però di intravedere qualcosa di positivo nelle prossime due partite di campionato. Perché alla Continassa vogliono capire se quella della Juventus è una situazione che può essere affrontata o se in qualche maniera è già incancrenita e quindi difficile da risolvere".

Juventus, Lazio e Udinese potrebbero decidere le sorti di Tudor

Seguendo le parole di Caressa, le prossime due gare di campionato potrebbero essere decisive per il futuro di Tudor. Nello specifico, la Juventus dovrà affrontare la trasferta di Roma contro la Lazio di Maurizio Sarri e poi accogliere all'Allianz Stadium l'Udinese di Kosta Runjaić.