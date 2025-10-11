La Juventus si trova di fronte a una situazione delicata sul fronte Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, simbolo del progetto bianconero e tra i protagonisti della stagione, potrebbe lasciare Torino a parametro zero al termine dell’annata. Un’ipotesi che, fino a qualche mese fa, sembrava impensabile ma che oggi assume contorni sempre più concreti, complici le difficoltà nel rinnovo del suo contratto.

A fare il punto è stato il giornalista Fabrizio Romano, che sul suo canale YouTube ha spiegato la situazione con la consueta chiarezza: “Concentrazione sulla Juventus, ma il rinnovo resta completamente frizzato, bloccato e allora seguiremo sviluppi”.

L’accordo attuale del numero 9 scadrà nel 2026, ma senza un prolungamento la Juve rischia di arrivare alla prossima estate con il giocatore libero di accordarsi altrove, aprendo scenari molto pericolosi dal punto di vista economico e tecnico.

Le parole di Romano

Romano ha poi aggiunto un dettaglio importante: “Per il momento la Juve pensa che il giocatore completerà la stagione in bianconero”. In altre parole, nessuna cessione a gennaio, anche perché il club bianconero non vuole indebolire la rosa a campionato in corso. L’obiettivo resta quello di chiudere la stagione nel miglior modo possibile, con Vlahovic pienamente concentrato sul campo e sulla maglia che indossa. Tuttavia, la situazione contrattuale resta sospesa e ogni settimana che passa rende il futuro dell’attaccante più incerto.

L’interesse per il serbo non manca, soprattutto all’estero. Romano ha sottolineato come una grande potenza europea stia monitorando con attenzione il suo destino: “Il Bayern è attento alla situazione di Dusan Vlahovic a parametro zero per il 2026”. Il club bavarese, infatti, è alla ricerca di un attaccante con le caratteristiche del serbo e non avrebbe problemi a garantirgli un contratto da top player. Ma non è solo il Bayern Monaco a osservare la situazione: anche il Barcellona, che già in passato aveva sondato il terreno, potrebbe tornare alla carica qualora Vlahovic dovesse liberarsi a zero.

Alla ripresa ricomincerà la rotazione dei 9

Per ora, però, DV9 resta concentrato sul presente. Attualmente è impegnato con la nazionale serba, ma a metà settimana tornerà a Torino per riprendere gli allenamenti con la Juventus.

Sarà Igor Tudor a valutarne le condizioni fisiche e a decidere come impiegarlo nelle prossime partite. L’allenatore croato ha alternato gli attaccanti con intelligenza, cercando di gestire le energie e le motivazioni di tutti. Contro il Villarreal e il Milan, per esempio, David ha giocato titolare in entrambe le occasioni, mentre Vlahovic e Openda sono subentrati a gara in corso.