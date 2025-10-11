Nelle scorse ore l'ex calciatore Alessio Tacchinardi ha parlato ai microfoni de Il BiancoNero, sottolineando come le critiche ricevute in queste settimane da Igor Tudor siano eccessive, soprattutto se relazionate alla posizione in classifica della Juventus.

Juventus, Tacchinardi non ci sta: 'Critiche a Tudor? Siamo pari con l'Inter in classifica e a 3 punti dalla prima'

L'ex calciatore Alessio Tacchinardi ha parlato ai microfoni de Il BiancoNero di Igor Tudor e della Juventus: "Ho ricevuto negli scorsi giorni dei messaggi critici sui social rispetto alla mia comunicazione contro Motta nell'annata precedente, ma ricordo a tutti che io ho cominciato a criticarlo verso la parte conclusiva del 2024.

A metà novembre, quando la squadra era in corto circuito totale, quando i capitani continuavano a cambiare, quando era stato fatto fuori Danilo, quando non c'era più alchimia con la squadra, ho cominciato ad attaccarlo. Il signor Tacchinardi non è che non critica Igor Tudor, perché il croato calcisticamente sta facendo degli errori e sta sbagliando delle cose. Ma oggi, neanche metà ottobre, siamo pari all'Inter e a tre punti dalla prima".

Tacchinardi ha proseguito: "Igor è un mio amico e auguro che spacchi alla Juventus. Ma a metà novembre, se le prestazioni sono come le ultime quattro, se i risultati non arriveranno, se vedo che non parla più coi giocatori, se vedo che tatticamente sta sbagliando tutto, lo criticherò senza problemi, perché non sono stupido.

Spero che faccia bene perché sicuramente ha un'alchimia totalmente diversa rispetto Thiago Motta coi giocatori e quella è tanta roba. Ma sono io il primo a dire che non mi piace come sta giocando in questo momento la Juventus, non mi piace Kalulu come quinto di fascia, non mi piace il centrocampo a due e non mi piace l'impiego di una sola punta".

L'ex calciatore ha concluso: "Io spero che Igor Tudor faccia bene, ma oggi si assiste a una distruzione totale della Juve. Sembra che la squadra sia ultima in classifica disastrata, disfatta e sfasciata. Assistiamo a un massacro. Quindi mi auguro che magari anche la società faccia capire un po' a tutti le prospettive che ha questa rosa, perché secondo me è da dire che non siamo al livello di Napoli e Inter.

È una squadra che può solo che crescere, ma deve farlo nel tempo e Tudor deve essere l'artefice di questo step in avanti".

Juve, i tifosi rispondono a Tacchinardi: 'A questa squadra bisogna dare continuità'

Le parole di Tacchinardi hanno catturato l'attenzione di diversi tifosi sul web: "Continuità! Ci vuole continuità! Che sia Motta, Tudor o un altro, non si può cambiare sempre tutto ogni anno" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Ha perfettamente ragione Tacchinardi. Follia l'attacco mediatico che sta subendo Igor. Forse qualcuno ha dimenticato dove eravamo prima che arrivasse lui e che il mercato ad oggi, 11 ottobre, ha indebolito la squadra".