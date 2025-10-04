La Juventus si sta preparando con grande attenzione in vista della sfida contro il Milan, un sfida di grande interesse. Igor Tudor, consapevole dell’importanza del match, sta valutando con cura ogni scelta di formazione, in particolare per quanto riguarda il reparto offensivo, dove i dubbi restano ancora numerosi. Nelle ultime ore, come rivelato da Tuttosport, il tecnico bianconero starebbe pensando a una staffetta tra Dusan Vlahovic e Loïs Openda: il serbo dovrebbe partire titolare, mentre il belga sarebbe pronto a entrare nel secondo tempo per sfruttare la sua velocità e freschezza contro una difesa che nella ripresa potrebbe concedere più spazi.

David più in basso nelle gerarchie

Jonathan David, invece, sembra destinato a iniziare la gara dalla panchina. Tuttavia, il canadese non è affatto fuori dai piani di Tudor: molto dipenderà dall’andamento della partita e dalle necessità tattiche del momento. L’allenatore croato ha spiegato più volte di aver chiarito ai suoi attaccanti che durante l’intera stagione ci sarà una rotazione costante, così da mantenere alta la competitività interna e gestire al meglio le energie in vista dei numerosi impegni tra campionato e coppe.

Alle spalle di Vlahovic dovrebbero agire Francisco Conceição e Kenan Yildiz, due giocatori che Tudor ritiene importanti per dare imprevedibilità e dinamismo alla manovra offensiva.

Il portoghese, con la sua rapidità e la capacità di saltare l’uomo, sarà chiamato a creare superiorità numerica sulle fasce, mentre il turco, cresciuto nelle ultime prestazioni, cercherà di muoversi tra le linee per dare supporto al centravanti e creare spazi per gli inserimenti dei centrocampisti.

In dubbio Thuram e Bremer

In mediana, resta da valutare la situazione di Khéphren Thuram. Il francese ha accusato un fastidio al polpaccio nei giorni scorsi, ma da Vinovo trapela un certo ottimismo: lo staff medico spera di recuperarlo in tempo per la sfida di San Siro. Se però non dovesse farcela, Tudor è pronto ad affidarsi a Weston McKennie, che si posizionerebbe accanto a Manuel Locatelli per dare equilibrio e corsa al centrocampo.

Anche in difesa non mancano le incertezze. Bremer ha riportato una botta al ginocchio durante la partita contro l’Atalanta e la sua presenza contro il Milan è fortemente in dubbio. L’idea è che il brasiliano possa al massimo accomodarsi in panchina, lasciando spazio dal primo minuto a Federico Gatti, pronto a guidare il reparto centrale. Ai suoi lati dovrebbero agire Pierre Kalulu e Lloyd Kelly, con quest’ultimo reduce da buone prestazioni nelle ultime settimane.

Resta comunque aperta un’ulteriore opzione tattica: nel caso in cui Tudor decidesse di avanzare Gatti a centrocampo, al posto del difensore italiano potrebbe essere inserito Daniele Rugani, che garantirebbe esperienza e affidabilità.

La Juventus arriva alla vigilia del big match con qualche dubbio ma anche con grande determinazione. Tudor, da quando è sulla panchina bianconera, ha cercato di imprimere alla squadra maggiore intensità, aggressività e compattezza. Contro il Milan sarà una prova di maturità importante: una vittoria varrebbe tre punti pesanti e potrebbe rappresentare un segnale al campionato e alle dirette concorrenti.