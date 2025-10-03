La Juventus sta attraversando un periodo particolare, segnato da una serie di risultati che hanno acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. Nelle ultime settimane, i bianconeri hanno raccolto quattro pareggi tra campionato e Champions League, un andamento che ha sollevato riflessioni sulla gestione tecnica di Igor Tudor, subentrato in estate con grandi aspettative.

Tra le voci che hanno analizzato la situazione c’è Fabio Caressa. Il giornalista, sul proprio canale YouTube, ha espresso dubbi sulla gestione offensiva della squadra, sottolineando come a suo parere non si stia valorizzando al meglio il potenziale degli attaccanti a disposizione: “Mi sembra che la Juventus abbia fatto passi avanti all’inizio e passi indietro adesso.

Per esempio, non capisco la gestione degli attaccanti. Openda l’ho seguito tanto, ma non l’ho mai considerato una vera prima punta. Ce ne sono già due: uno l’hai comprato, l’altro è Vlahovic, che comunque quando entra segna sempre. Non vorrei che la Juve perdesse un po’ il filo”.

Caressa analizza la situazione della Juventus

Le parole di Caressa evidenziano una questione che non riguarda soltanto i singoli, ma anche l’assetto generale della squadra. Secondo Caressa, l’assenza di una formazione titolare chiara e riconoscibile rischia di penalizzare la squadra: “Tudor ha fatto bene l’anno scorso ed è a un punto dalla vetta, quindi sta facendo bene anche quest’anno. Però non deve creare troppa confusione, secondo me.

Questo è un campionato, e lo vedo anche negli altri tornei, in cui la tendenza è avere una formazione titolare riconoscibile: poi ci possono essere inserimenti e rotazioni, ma l’ossatura deve restare chiara. Io invece comincio a non riconoscere più la formazione titolare della Juventus, e questo secondo me non è un vantaggio”.

Caressa ha sottolineato che, pur riconoscendo il buon lavoro di Tudor, i continui cambi di interpreti e soluzioni potrebbero togliere certezze alla squadra. La Juve è ancora vicina alla vetta della classifica, ma servirà maggiore continuità per consolidare quanto costruito nella fase iniziale della stagione.

Bremer dovrebbe rientrare

Intanto, sul campo, la Juventus si prepara a un appuntamento fondamentale: la sfida contro il Milan di domenica 5 ottobre.

Per Tudor non mancano le incognite legate alle condizioni fisiche di due giocatori chiave come Bremer e Thuram, entrambi assenti nell’ultima gara di Champions League contro il Villarreal. Il difensore brasiliano sembra indirizzato verso un recupero completo, mentre restano più incertezze per quanto riguarda il centrocampista francese.

Thuram aveva tentato un provino in campo prima della partita europea, ma le sensazioni non erano state positive e lo staff tecnico ha preferito non rischiarlo, lasciandolo a Torino. Le prossime ore saranno decisive per capire se potrà essere della partita a San Siro o se Tudor dovrà rinunciare a lui ancora una volta.

La Juventus si trova davanti a un bivio: trasformare i pareggi in vittorie per restare agganciata al treno scudetto oppure rischiare di perdere terreno prezioso.

Le scelte di Tudor, sia in termini tattici sia di gestione dell’organico, saranno decisive per dare alla squadra un’identità forte e riconoscibile, quella che secondo Caressa al momento sembra mancare.