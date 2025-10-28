Mercoledì 29 ottobre alle ore 19, il Le Havre ospiterà il Stade Brestois al Stade Océane di Le Havre per la decima giornata della stagione 2025/26 di Ligue 1.

Le probabili formazioni di Le Havre-Stade Brestois

Le Havre (4-4-2 a rombo): Mory Diaw; A. Sangante, E. Youté, Y. Zouaoui, Loïc Nego; A. Seko, A. Touré, Y. Kechta, R. N'diaye; Issa Soumaré, Ally Samatta.

Stade Brestois (4-2-3-1): R. Majecki; S. Coulibaly, Junior Díaz, B. Locko, Kenny Lala; H. Magnetti, Joris Chotard; R. Del Castillo, Pathé Mboup, Dina Ebimbe; L. Ajorque.

Quote di Le Havre-Stade Brestois: equilibrio tra le squadre

La sfida tra Le Havre e Stade Brestois sembra essere equilibrata sulla carta, con i bookmaker che offrono quote molto vicine per le due squadre.

William Hill quota la vittoria del Le Havre a 2.50, il pareggio a 3.30 e la vittoria del Brest a 2.75. Bet365 presenta quote simili, con il successo casalingo quotato a 2.55, il pari a 3.20 e il colpo esterno della squadra bretone a 2.90.

Le statistiche dei giocatori chiave: Ndiaye, Samatta, Soumaré e le speranze del Brest

Tra le fila del Le Havre, Rassoul Ndiaye si sta rivelando un centrocampista dinamico, avendo già collezionato 3 reti in 9 apparizioni (7 da titolare) con un rating di 7.09.

La sua abilità nei duelli (29 vinti su 52) lo rende un elemento prezioso in entrambe le fasi di gioco.

Issa Soumaré, con 818 minuti giocati in 9 partite, è uno dei protagonisti del Le Havre. Oltre ai 3 gol e 2 assist, il suo rating di 7.34 sottolinea la sua influenza costante nelle azioni offensive, mentre il suo coraggio nei duelli (69 vinti su 141) e i 23 falli subiti lo rendono un uomo pericoloso per le difese avversarie.

L'esperto attaccante Mbwana Ally Samatta, sebbene non ancora prolifico quest'anno con zero reti in 519 minuti, ha mostrato buone qualità di supporto con 92 passaggi totali e 6 passaggi chiave determinanti.

Per il Brest, Ludovic Ajorque è un perno offensivo. Con un gol e tre assist nelle prime nove partite, il suo forte coinvolgimento nei duelli (88 vinti su 151) e il suo fisico imponente (197 cm) lo rendono un punto focale nel gioco aereo.

Romain Del Castillo, invece, è un altro giocatore su cui Brest fa affidamento, con 4 gol e 2 assist a referto, dimostrando la sua capacità di inserirsi e trovare la via del gol.