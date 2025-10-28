Lorient e Paris Saint Germain si sfideranno mercoledì 29 ottobre ore 19:00 allo Stade du Moustoir, in occasione del match valido per la decima giornata della Ligue 1 stagione 2025/26.

Le probabili formazioni di Lorient-PSG

Il Lorient dovrebbe scendere in campo con il modulo 3-4-2-1, con Yvon Mvogo tra i pali, e la difesa affidata a M. Talbi, D. Yongwa e Bamo Meité. Centrocampo a quattro con L. Abergel, Arthur Ebong, Théo Le Bris e Kan Guy Arsene. Dietro all'unica punta A. Tosin, agiranno J. Makengo e Pablo Pagis.

Il PSG, con il suo consueto 4-3-3, schiererà Lucas Chevalier in porta, supportato da una linea difensiva composta da Willian Pacho, I.

Zabarnyi, Lucas Hernández e A. Hakimi. A centrocampo, spazio a Vitinha, Kang-In Lee e il giovane Zaïre-Emery. In attacco: K. Kvaratskhelia, B. Barcola e S. Mayulu.

France Flag
Ligue 1
Giornata 10
29/10/2025 19:00
Nice
VS
Lille
29/10/2025 19:00
Lorient
VS
Paris Saint Germain
29/10/2025 19:00
Le Havre
VS
Stade Brestois 29
29/10/2025 19:00
Metz
VS
Lens
29/10/2025 21:05
Marseille
VS
Angers
29/10/2025 21:05
Nantes
VS
Monaco
29/10/2025 21:05
Strasbourg
VS
Auxerre
29/10/2025 21:05
Toulouse
VS
Rennes
29/10/2025 21:05
Paris FC
VS
Lyon

Quote di Lorient-PSG: ospiti favoritissimi

Le aspettative dei bookmaker sono tutte a favore del PSG. William Hill quota la vittoria del Paris Saint Germain a 1.25, il pareggio a 5.80, mentre un successo del Lorient è dato a 10.00.

Bet365 presenta quote simili: 1.25 per il trionfo degli ospiti, 6.50 per il segno X e 9.50 per i padroni di casa.

France Flag
Ligue 1
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Paris Saint Germain
9
6
2
1
19 / 8
11
20
W
D
D
W
L
2
Lens
9
6
1
2
14 / 8
6
19
W
W
W
D
W
3
Marseille
9
6
0
3
22 / 9
13
18
L
W
W
W
W
4
Lyon
9
6
0
3
13 / 9
4
18
W
L
L
W
W
5
Lille
9
5
2
2
22 / 11
11
17
W
W
D
L
L
6
Monaco
9
5
2
2
18 / 13
5
17
W
D
D
L
W
7
Strasbourg
9
5
1
3
18 / 12
6
16
L
D
W
L
W
8
Nice
9
4
2
3
14 / 15
-1
14
W
W
D
D
L
9
Toulouse
9
4
1
4
15 / 13
2
13
L
W
W
D
L
10
Rennes
9
2
5
2
12 / 14
-2
11
L
D
D
D
D
11
Paris FC
9
3
1
5
14 / 17
-3
10
L
L
W
D
L
12
Stade Brestois 29
9
2
3
4
14 / 17
-3
9
L
D
D
W
W
13
Nantes
9
2
3
4
7 / 10
-3
9
W
L
D
D
D
14
Le Havre
9
2
3
4
11 / 16
-5
9
W
L
D
D
D
15
Angers
9
2
3
4
6 / 12
-6
9
W
D
L
L
L
16
Lorient
9
2
2
5
12 / 21
-9
8
L
D
L
W
D
17
Auxerre
9
2
1
6
7 / 13
-6
7
L
D
L
L
W
18
Metz
9
0
2
7
6 / 26
-20
2
L
L
L
D
L

Le statistiche dei protagonisti in campo

Nel Lorient, due uomini sono attesi alla ribalta: Jean-Victor Makengo e Pablo Pagis.

Makengo, con sei presenze già all'attivo, si segnala soprattutto per la sua duttilità in mediana, con 119 passaggi effettuati e 4 tackle. Per quanto riguarda Pagis, il giovane attaccante ha già segnato 3 reti in 316 minuti giocati, dimostrando efficacia sotto porta con 6 tiri nello specchio su 8.

Nel PSG, tutti gli occhi sono invece puntati su Ousmane Dembélé e Khvicha Kvaratskhelia. Dembélé ha una media di rating di 6.93, con già 2 gol e 1 assist nelle sole quattro apparizioni iniziali, confermandosi un'arma micidiale. Kvaratskhelia, con la sua capacità di dribbling (7 successi su 21 tentativi) e passaggi chiave, può essere il valore aggiunto del reparto offensivo parigino.
