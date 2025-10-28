Lorient e Paris Saint Germain si sfideranno mercoledì 29 ottobre ore 19:00 allo Stade du Moustoir, in occasione del match valido per la decima giornata della Ligue 1 stagione 2025/26.

Le probabili formazioni di Lorient-PSG

Il Lorient dovrebbe scendere in campo con il modulo 3-4-2-1, con Yvon Mvogo tra i pali, e la difesa affidata a M. Talbi, D. Yongwa e Bamo Meité. Centrocampo a quattro con L. Abergel, Arthur Ebong, Théo Le Bris e Kan Guy Arsene. Dietro all'unica punta A. Tosin, agiranno J. Makengo e Pablo Pagis.

Il PSG, con il suo consueto 4-3-3, schiererà Lucas Chevalier in porta, supportato da una linea difensiva composta da Willian Pacho, I.

Zabarnyi, Lucas Hernández e A. Hakimi. A centrocampo, spazio a Vitinha, Kang-In Lee e il giovane Zaïre-Emery. In attacco: K. Kvaratskhelia, B. Barcola e S. Mayulu.

Quote di Lorient-PSG: ospiti favoritissimi

Le aspettative dei bookmaker sono tutte a favore del PSG. William Hill quota la vittoria del Paris Saint Germain a 1.25, il pareggio a 5.80, mentre un successo del Lorient è dato a 10.00.

Bet365 presenta quote simili: 1.25 per il trionfo degli ospiti, 6.50 per il segno X e 9.50 per i padroni di casa.

Le statistiche dei protagonisti in campo

Nel Lorient, due uomini sono attesi alla ribalta: Jean-Victor Makengo e Pablo Pagis.

Makengo, con sei presenze già all'attivo, si segnala soprattutto per la sua duttilità in mediana, con 119 passaggi effettuati e 4 tackle. Per quanto riguarda Pagis, il giovane attaccante ha già segnato 3 reti in 316 minuti giocati, dimostrando efficacia sotto porta con 6 tiri nello specchio su 8.

Nel PSG, tutti gli occhi sono invece puntati su Ousmane Dembélé e Khvicha Kvaratskhelia. Dembélé ha una media di rating di 6.93, con già 2 gol e 1 assist nelle sole quattro apparizioni iniziali, confermandosi un'arma micidiale. Kvaratskhelia, con la sua capacità di dribbling (7 successi su 21 tentativi) e passaggi chiave, può essere il valore aggiunto del reparto offensivo parigino.