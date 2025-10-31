Il Levante si prepara a ospitare il Celta Vigo il 2 novembre, alle ore 14:00, presso l'Estadio Ciudad de Valencia, in un match valido per l'undicesima giornata della La Liga 2025/26. Questa sfida vedrà entrambe le squadre determinare i primi segnali di svolta per la loro stagione, cercando punti cruciali per risalire la classifica. Nessun arbitro è stato ancora designato ufficialmente per la gara. La partita si preannuncia equilibrata e sarà il campo a decretare la superiore compattezza tattica delle formazioni in campo.

Spain Flag
La Liga
Giornata 11
31/10/2025 21:00
Getafe
VS
Girona
01/11/2025 14:00
Villarreal
VS
Rayo Vallecano
01/11/2025 16:15
Atletico Madrid
VS
Sevilla
01/11/2025 18:30
Real Sociedad
VS
Athletic Club
01/11/2025 21:00
Real Madrid
VS
Valencia
02/11/2025 14:00
Levante
VS
Celta Vigo
02/11/2025 16:15
Alaves
VS
Espanyol
02/11/2025 18:30
Barcelona
VS
Elche
02/11/2025 21:00
Real Betis
VS
Mallorca
03/11/2025 21:00
Oviedo
VS
Osasuna

Probabili formazioni di Levante-Celta Vigo

Per quanto riguarda gli schieramenti, il Levante dovrebbe scendere in campo con un 4-4-2: tra i pali Ryan, mentre in difesa ci saranno Moreno e Sánchez al centro, con Toljan e Elgezabal sulle fasce. Il centrocampo vedrà come titolari Arriaga, Vencedor, Brugué e Álvarez, mentre in attacco Koyalipou farà coppia con Eyong.

Dal canto suo, il Celta Vigo dovrebbe optare per un 3-4-2-1: Radu a protezione della porta, con Starfelt, Alonso e Fernández a costituire il terzetto difensivo. A centrocampo, Carreira e Mingueza fungeranno da ali, supportati da Moriba e Beltrán al centro. Ferran Jutglà e Durán agiranno dietro l’unica punta, Borja Iglesias.

Quote di Levante-Celta Vigo: equilibrio nelle previsioni

Le valutazioni dei bookmaker preannunciano un equilibrio di forze tra le due compagini: William Hill quota la vittoria interna del Levante a 2.80, il pareggio a 3.30 e il successo ospite del Celta Vigo a 2.45. Similmente, Bet365 offre il successo del Levante a 2.88, il pareggio a 3.40 e il trionfo dei galiziani sempre a 2.45.

I numeri, quindi, indicano leggero favore per il Celta, ma il destino della partita resta aperto.

Spain Flag
La Liga
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Real Madrid
10
9
0
1
22 / 10
12
27
W
W
W
L
W
2
Barcelona
10
7
1
2
25 / 12
13
22
L
W
L
W
W
3
Villarreal
10
6
2
2
18 / 10
8
20
W
D
L
W
W
4
Atletico Madrid
10
5
4
1
18 / 10
8
19
W
W
D
W
W
5
Espanyol
10
5
3
2
14 / 11
3
18
W
W
L
D
D
6
Real Betis
10
4
4
2
15 / 12
3
16
L
D
W
W
W
7
Rayo Vallecano
10
4
2
4
12 / 10
2
14
W
W
W
L
L
8
Elche
10
3
5
2
11 / 10
1
14
L
D
L
W
D
9
Athletic Club
10
4
2
4
9 / 10
-1
14
L
D
W
L
D
10
Getafe
10
4
2
4
10 / 12
-2
14
W
L
L
D
D
11
Sevilla
10
4
1
5
17 / 16
1
13
L
L
W
W
L
12
Alaves
10
3
3
4
9 / 9
0
12
L
D
W
L
D
13
Celta Vigo
10
1
7
2
11 / 13
-2
10
W
D
D
L
D
14
Osasuna
10
3
1
6
9 / 12
-3
10
L
L
W
L
D
15
Levante
10
2
3
5
14 / 18
-4
9
D
L
W
D
L
16
Mallorca
10
2
3
5
11 / 15
-4
9
D
W
L
W
L
17
Real Sociedad
10
2
3
5
10 / 14
-4
9
W
D
L
L
W
18
Valencia
10
2
3
5
10 / 16
-6
9
L
D
L
L
D
19
Oviedo
10
2
1
7
7 / 19
-12
7
D
L
L
W
L
20
Girona
10
1
4
5
9 / 22
-13
7
D
L
W
D
D

Giocatori chiave e statistiche stagionali

Carlos Álvarez, motorino del centrocampo del Levante, ha sinora disputato 10 partite nella stagione, partendo titolare in 7 occasioni con 595 minuti giocati.

Il giovane centrocampista spagnolo ha messo a segno 2 gol e ha contribuito con un assist, mantenendo un rating medio di 6.85, che testimonia la sua costanza di rendimento. Gli 87 duelli totali e la capacità di dribbling, con 19 tentativi di cui 6 andati a buon fine, lo rendono un elemento fondamentale nello scacchiere tattico della squadra.

Anche Etta Eyong merita una menzione speciale. Con 7 presenze nel Levante, ha siglato 5 gol, dimostrando un'ottima media realizzativa con una valutazione media di 7.26. Il suo dinamismo potrebbe essere un'arma determinante per scardinare la difesa avversaria.

Guardando al Celta Vigo, il faro in attacco sarà Borja Iglesias. L’esperto attaccante ha realizzato 4 reti in 10 apparizioni, confermandosi un pilastro nell’undici di partenza.

Con 13 conclusioni totali di cui 8 nello specchio della porta, Iglesias possiede la precisione necessaria per capitalizzare le occasioni che gli verranno offerte in match.

Sarà interessante anche osservare l’apporto di Ferran Jutglà, il quale finora ha accumulato 456 minuti in campo, contribuendo con 2 reti. La sua versatilità gli permette di essere una valida opzione offensiva per i galiziani.
