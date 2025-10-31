Il Levante si prepara a ospitare il Celta Vigo il 2 novembre, alle ore 14:00, presso l'Estadio Ciudad de Valencia, in un match valido per l'undicesima giornata della La Liga 2025/26. Questa sfida vedrà entrambe le squadre determinare i primi segnali di svolta per la loro stagione, cercando punti cruciali per risalire la classifica. Nessun arbitro è stato ancora designato ufficialmente per la gara. La partita si preannuncia equilibrata e sarà il campo a decretare la superiore compattezza tattica delle formazioni in campo.

Probabili formazioni di Levante-Celta Vigo

Per quanto riguarda gli schieramenti, il Levante dovrebbe scendere in campo con un 4-4-2: tra i pali Ryan, mentre in difesa ci saranno Moreno e Sánchez al centro, con Toljan e Elgezabal sulle fasce. Il centrocampo vedrà come titolari Arriaga, Vencedor, Brugué e Álvarez, mentre in attacco Koyalipou farà coppia con Eyong.

Dal canto suo, il Celta Vigo dovrebbe optare per un 3-4-2-1: Radu a protezione della porta, con Starfelt, Alonso e Fernández a costituire il terzetto difensivo. A centrocampo, Carreira e Mingueza fungeranno da ali, supportati da Moriba e Beltrán al centro. Ferran Jutglà e Durán agiranno dietro l’unica punta, Borja Iglesias.

Quote di Levante-Celta Vigo: equilibrio nelle previsioni

Le valutazioni dei bookmaker preannunciano un equilibrio di forze tra le due compagini: William Hill quota la vittoria interna del Levante a 2.80, il pareggio a 3.30 e il successo ospite del Celta Vigo a 2.45. Similmente, Bet365 offre il successo del Levante a 2.88, il pareggio a 3.40 e il trionfo dei galiziani sempre a 2.45.

I numeri, quindi, indicano leggero favore per il Celta, ma il destino della partita resta aperto.

Giocatori chiave e statistiche stagionali

Carlos Álvarez, motorino del centrocampo del Levante, ha sinora disputato 10 partite nella stagione, partendo titolare in 7 occasioni con 595 minuti giocati.

Il giovane centrocampista spagnolo ha messo a segno 2 gol e ha contribuito con un assist, mantenendo un rating medio di 6.85, che testimonia la sua costanza di rendimento. Gli 87 duelli totali e la capacità di dribbling, con 19 tentativi di cui 6 andati a buon fine, lo rendono un elemento fondamentale nello scacchiere tattico della squadra.

Anche Etta Eyong merita una menzione speciale. Con 7 presenze nel Levante, ha siglato 5 gol, dimostrando un'ottima media realizzativa con una valutazione media di 7.26. Il suo dinamismo potrebbe essere un'arma determinante per scardinare la difesa avversaria.

Guardando al Celta Vigo, il faro in attacco sarà Borja Iglesias. L’esperto attaccante ha realizzato 4 reti in 10 apparizioni, confermandosi un pilastro nell’undici di partenza.

Con 13 conclusioni totali di cui 8 nello specchio della porta, Iglesias possiede la precisione necessaria per capitalizzare le occasioni che gli verranno offerte in match.

Sarà interessante anche osservare l’apporto di Ferran Jutglà, il quale finora ha accumulato 456 minuti in campo, contribuendo con 2 reti. La sua versatilità gli permette di essere una valida opzione offensiva per i galiziani.