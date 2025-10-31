La sfida tra Real Sociedad e Athletic Bilbao andrà in scena il 1° novembre alle 18:30 alla Reale Arena di San Sebastián. Uno dei big match dell’11ª giornata di Liga, un derby basco che si preannuncia intenso, ricco di agonismo e fascino.

Le probabili formazioni di Real Sociedad-Athletic Bilbao

La Real Sociedad dovrebbe presentarsi con un 4-2-3-1, con Remiro tra i pali. In difesa spazio a Zubeldia, Jon Martín, Sergio Gómez e Jon Aramburu. In mediana agiranno Gorrotxategi e Carlos Soler, mentre sulla trequarti ci sarà qualità e velocità con Brais Méndez, Barrenetxea e Guedes, alle spalle del capitano Mikel Oyarzabal.

L’Athletic Bilbao dovrebbe rispondere con lo stesso sistema di gioco, affidandosi a Unai Simón in porta e a una linea arretrata composta da Paredes, Vivian, Yuri e Areso. In mezzo al campo toccherà a Jauregizar e Ruiz de Galarreta garantire equilibrio e costruzione, mentre davanti Sancet, Berenguer e il talentuoso Nico Williams cercheranno di innescare Guruzeta, riferimento offensivo dei rojiblancos.

Spain Flag
La Liga
Giornata 11
31/10/2025 21:00
Getafe
VS
Girona
01/11/2025 14:00
Villarreal
VS
Rayo Vallecano
01/11/2025 16:15
Atletico Madrid
VS
Sevilla
01/11/2025 18:30
Real Sociedad
VS
Athletic Club
01/11/2025 21:00
Real Madrid
VS
Valencia
02/11/2025 14:00
Levante
VS
Celta Vigo
02/11/2025 16:15
Alaves
VS
Espanyol
02/11/2025 18:30
Barcelona
VS
Elche
02/11/2025 21:00
Real Betis
VS
Mallorca
03/11/2025 21:00
Oviedo
VS
Osasuna

Quote equilibrate per Real Sociedad-Athletic Bilbao

Nel derby basco regna l’equilibrio anche nei pronostici.

William Hill e Bet365 propongono quote molto simili, con la vittoria di entrambe le squadre offerta a 2.80 e il pareggio che si aggira tra 2.90 e 3.00. Segnale chiaro: si prospetta una sfida apertissima, dove ogni dettaglio potrebbe fare la differenza.

Spain Flag
La Liga
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Real Madrid
10
9
0
1
22 / 10
12
27
W
W
W
L
W
2
Barcelona
10
7
1
2
25 / 12
13
22
L
W
L
W
W
3
Villarreal
10
6
2
2
18 / 10
8
20
W
D
L
W
W
4
Atletico Madrid
10
5
4
1
18 / 10
8
19
W
W
D
W
W
5
Espanyol
10
5
3
2
14 / 11
3
18
W
W
L
D
D
6
Real Betis
10
4
4
2
15 / 12
3
16
L
D
W
W
W
7
Rayo Vallecano
10
4
2
4
12 / 10
2
14
W
W
W
L
L
8
Elche
10
3
5
2
11 / 10
1
14
L
D
L
W
D
9
Athletic Club
10
4
2
4
9 / 10
-1
14
L
D
W
L
D
10
Getafe
10
4
2
4
10 / 12
-2
14
W
L
L
D
D
11
Sevilla
10
4
1
5
17 / 16
1
13
L
L
W
W
L
12
Alaves
10
3
3
4
9 / 9
0
12
L
D
W
L
D
13
Celta Vigo
10
1
7
2
11 / 13
-2
10
W
D
D
L
D
14
Osasuna
10
3
1
6
9 / 12
-3
10
L
L
W
L
D
15
Levante
10
2
3
5
14 / 18
-4
9
D
L
W
D
L
16
Mallorca
10
2
3
5
11 / 15
-4
9
D
W
L
W
L
17
Real Sociedad
10
2
3
5
10 / 14
-4
9
W
D
L
L
W
18
Valencia
10
2
3
5
10 / 16
-6
9
L
D
L
L
D
19
Oviedo
10
2
1
7
7 / 19
-12
7
D
L
L
W
L
20
Girona
10
1
4
5
9 / 22
-13
7
D
L
W
D
D

Protagonisti attesi: Oyarzabal e Nico Williams

I riflettori saranno puntati soprattutto su Mikel Oyarzabal e Nico Williams, colonne delle rispettive squadre.



Il capitano della Real Sociedad sta vivendo un avvio di stagione solido, con 4 gol all’attivo. La sua combinazione di tecnica e freddezza sotto porta emerge nei numeri: 53% di dribbling riusciti su 17 tentativi e 13 tiri nello specchio su 20, percentuali che testimoniano un rendimento da leader offensivo.

Sul fronte opposto, Nico Williams continua a impressionare per qualità palla al piede e strappi in velocità. Con un rating medio di 7.23, ha già messo a referto 1 gol e 1 assist, ma a colpire sono soprattutto i 41 dribbling tentati, di cui 19 riusciti: una minaccia costante per qualsiasi difesa.

Da non sottovalutare anche il contributo di Carlos Soler, che pur avendo collezionato solo 7 presenze (2 da titolare) sta offrendo qualità nei passaggi chiave e presenza nei duelli.

Tra i rojiblancos, occhio a Oihan Sancet, motorino della mediana con capacità di inserimento e visione di gioco, già a segno una volta in questa prima parte di stagione.
