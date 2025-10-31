La sfida tra Real Sociedad e Athletic Bilbao andrà in scena il 1° novembre alle 18:30 alla Reale Arena di San Sebastián. Uno dei big match dell’11ª giornata di Liga, un derby basco che si preannuncia intenso, ricco di agonismo e fascino.

Le probabili formazioni di Real Sociedad-Athletic Bilbao

La Real Sociedad dovrebbe presentarsi con un 4-2-3-1, con Remiro tra i pali. In difesa spazio a Zubeldia, Jon Martín, Sergio Gómez e Jon Aramburu. In mediana agiranno Gorrotxategi e Carlos Soler, mentre sulla trequarti ci sarà qualità e velocità con Brais Méndez, Barrenetxea e Guedes, alle spalle del capitano Mikel Oyarzabal.

L’Athletic Bilbao dovrebbe rispondere con lo stesso sistema di gioco, affidandosi a Unai Simón in porta e a una linea arretrata composta da Paredes, Vivian, Yuri e Areso. In mezzo al campo toccherà a Jauregizar e Ruiz de Galarreta garantire equilibrio e costruzione, mentre davanti Sancet, Berenguer e il talentuoso Nico Williams cercheranno di innescare Guruzeta, riferimento offensivo dei rojiblancos.

Quote equilibrate per Real Sociedad-Athletic Bilbao

Nel derby basco regna l’equilibrio anche nei pronostici.

William Hill e Bet365 propongono quote molto simili, con la vittoria di entrambe le squadre offerta a 2.80 e il pareggio che si aggira tra 2.90 e 3.00. Segnale chiaro: si prospetta una sfida apertissima, dove ogni dettaglio potrebbe fare la differenza.

Protagonisti attesi: Oyarzabal e Nico Williams

I riflettori saranno puntati soprattutto su Mikel Oyarzabal e Nico Williams, colonne delle rispettive squadre.



Il capitano della Real Sociedad sta vivendo un avvio di stagione solido, con 4 gol all’attivo. La sua combinazione di tecnica e freddezza sotto porta emerge nei numeri: 53% di dribbling riusciti su 17 tentativi e 13 tiri nello specchio su 20, percentuali che testimoniano un rendimento da leader offensivo.

Sul fronte opposto, Nico Williams continua a impressionare per qualità palla al piede e strappi in velocità. Con un rating medio di 7.23, ha già messo a referto 1 gol e 1 assist, ma a colpire sono soprattutto i 41 dribbling tentati, di cui 19 riusciti: una minaccia costante per qualsiasi difesa.

Da non sottovalutare anche il contributo di Carlos Soler, che pur avendo collezionato solo 7 presenze (2 da titolare) sta offrendo qualità nei passaggi chiave e presenza nei duelli.

Tra i rojiblancos, occhio a Oihan Sancet, motorino della mediana con capacità di inserimento e visione di gioco, già a segno una volta in questa prima parte di stagione.