Bilbao e Mallorca si preparano a scendere in campo sabato 4 ottobre alle ore 18:30, sul terreno dell'Estadio de San Mamés di Bilbao, per l'ottava giornata della Liga 2025/26. Una sfida che vede i padroni di casa partire con i favori del pronostico in un match che promette scintille. Gli occhi saranno puntati sul centravanti del Mallorca, Vedat Muriqi, capace di trascinare la sua squadra con una tale intensità che il pubblico del San Mamés non potrà che apprezzare, o temere, a seconda della prospettiva.

Quote di Athletic Bilbao-Mallorca: padroni di casa in vantaggio

I bookmaker vedono il trionfo dell'Athletic come molto probabile.

William Hill quota la vittoria dei Leoni di Bilbao a 1.50, il pareggio a 3.80, mentre il successo del Mallorca è dato a 6.50. Quote simili anche da Bet365, che fissa un quotato di 1.50 per i padroni di casa, 4.00 per il pareggio e 7.00 per la vittoria degli ospiti. Un chiaro segnale di come ci si aspetti una prestazione convincente dall'Athletic.

Protagonisti in campo: focus su Navarro, Muriqi e altri

Sullo sfondo del San Mamés, la partita vivrà anche delle prestazioni individuali di alcuni giocatori chiave.

Robert Navarro ha mostrato finora di poter essere un elemento prezioso per l'Athletic. La sua giovane età, 23 anni, e la sua abilità nel cercare la profondità lo rendono un jolly da tenere d'occhio nonostante le apparizioni limitate. Con 173 minuti fino ad ora, ha saputo realizzare un gol e mantenere una presenza costante in fase offensiva, nonostante il numero contenuto di presenze da titolare.

Vedat Muriqi sarà invece l'uomo su cui il Mallorca dovrà fare affidamento. Con 4 reti in 6 presenze, è una minaccia costante per le difese avversarie e rappresenta il focal point del gioco d'attacco dei seus. Il suo imponente fisico lo rende un avversario difficile da gestire nei duelli, di cui ha vinto ben 48 su 80, dimostrando una capacità di tenuta e un istinto da cecchino che potrebbero creare seri problemi all'Athletic.

Completano il quadro altri interpreti come Iñaki Williams e Gorka Guruzeta, pronti a sfruttare le loro doti tecniche e il sostegno del pubblico di casa per mettere in difficoltà i balearici, mentre il controllo del centrocampo dell'Athletic sarà affidato alla dinamicità di Unai Gómez, il quale, nonostante abbia raccolto solo 102 minuti finora, potrebbe essere un'altra carta importante nel quadro tattico della sfida.