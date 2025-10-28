Mercoledì 29 ottobre alle ore 19:00, lo Stade Saint-Symphorien di Metz farà da scenario al confronto di Ligue 1 tra i padroni di casa del Metz e il Lens.

Le probabili formazioni di Metz-Lens

Il Metz dovrebbe schierarsi con un classico 4-3-3. A difendere i pali ci sarà J. Fischer , supportato dalla linea difensiva composta da Yegbe, Gbamin, Tsitaishvili e Kouao. In mezzo al campo vedremo Stambouli, Deminguet e Alpha Touré, pronti a dare supporto alle frecce offensive Abuashvili, Diallo e Sabaly.

Per il Lens, il modulo previsto è un 3-4-2-1 con Robin Risser in porta.

In difesa, ci saranno Baidoo, Sarr e Gradit. Il centrocampo sarà composto da Thomasson, Sangare, Aguilar, e Udol, mentre la fase offensiva vedrà la presenza di Thauvin e Said alle spalle del terminale offensivo Odsonne Édouard .

Citazione di Metz-Lens: favoriti i giallorossi

I bookmaker vedono il Lens nettamente favorito in vista della sfida di mercoledì.

William Hill quota la vittoria del Lens a 1.50, il pareggio a 4.20 e il successo del Metz a 6.00 . Anche le quote di Bet365 riflettono sentimenti simili, con il Lens quotato a 1.50, la X a 4.50, e la vittoria della formazione di casa a 6.25. Questo mette in evidenza la fiducia dei bookmaker nei confronti di una prestazione vincente dei giallorossi.

Bandiera della Francia
Lega 1
parlamentare
io
D
l
G
+/-
P
1
Parigi Saint Germain
9
6
2
1
19 / 8
11
20
W
D
D
W
L
2
Lente
9
6
1
2
14 / 8
6
19
W
W
W
D
W
3
Marsiglia
9
6
0
3
22 / 9
13
18
L
W
W
W
W
4
Lione
9
6
0
3
13 / 9
4
18
W
L
L
W
W
5
Lille
9
5
2
2
22 / 11
11
17
W
W
D
L
L
6
Monaco
9
5
2
2
18 / 13
5
17
W
D
D
L
W
7
Strasburgo
9
5
1
3
18 / 12
6
16
L
D
W
L
W
8
Carino
9
4
2
3
14 / 15
-1
14
W
W
D
D
L
9
Tolosa
9
4
1
4
15 / 13
2
13
L
W
W
D
L
10
Rennes
9
2
5
2
12 / 14
-2
11
L
D
D
D
D
11
Parigi FC
9
3
1
5
14 / 17
-3
10
L
L
W
D
L
12
Stadio Brestois 29
9
2
3
4
14 / 17
-3
9
L
D
D
W
W
13
Nantes
9
2
3
4
7 / 10
-3
9
W
L
D
D
D
14
Le Havre
9
2
3
4
11 / 16
-5
9
W
L
D
D
D
15
Angers
9
2
3
4
6 / 12
-6
9
W
D
L
L
L
16
Lorient
9
2
2
5
12 / 21
-9
8
L
D
L
W
D
17
Auxerre
9
2
1
6
7 / 13
-6
7
L
D
L
L
W
18
Metz
9
0
2
7
6 / 26
-20
2
L
L
L
D
L

Statistiche individuali: gli uomini chiave del match

Nel Metz, occhi puntati su Habib Diallo, un attaccante che può fare la differenza in ogni momento.

Nonostante un inizio di stagione non esplosivo, con 1 gol e 1 assist in 6 presenze, Diallo rimane una risorsa cruciale. La sua esperienza è dimostrata dalla capacità di trovare lo specchio della porta con 4 dei 5 tiri totali effettuati.

Gauthier Hein, il centrocampista dal numero 10, ha raccolto 400 passaggi nella corrente stagione, con 2 assist e 1 gol all'attivo, affermandosi come metronomo del gioco. La sua distribuzione palla precisa sarà fondamentale per orchestrare le azioni offensive.

Per il Lens, l'uomo da tenere sotto osservazione è l'attaccante Odsonne Édouard . Il giocatore ha già segnato 3 reti in 6 partite, confermando la sua letalità in area di rigore. Édouard ha dimostrato di capitalizzare al meglio le occasioni create dai compagni, con una precisione nei tiri del 83% (5 tiri su 6 nello specchio).

Infine, Wesley Saïd, altro importante tassello del Lens, ha realizzato 2 gol e fornito 2 assist in 9 presenze, risultando determinante in più occasioni. Il suo dinamismo e la capacità di vincere duelli (21 su 59) lo rendono un pericolo costante per la difesa avversaria.
