Mercoledì 29 ottobre alle ore 19:00, lo Stade Saint-Symphorien di Metz farà da scenario al confronto di Ligue 1 tra i padroni di casa del Metz e il Lens.

Le probabili formazioni di Metz-Lens

Il Metz dovrebbe schierarsi con un classico 4-3-3. A difendere i pali ci sarà J. Fischer , supportato dalla linea difensiva composta da Yegbe, Gbamin, Tsitaishvili e Kouao. In mezzo al campo vedremo Stambouli, Deminguet e Alpha Touré, pronti a dare supporto alle frecce offensive Abuashvili, Diallo e Sabaly.

Per il Lens, il modulo previsto è un 3-4-2-1 con Robin Risser in porta.

In difesa, ci saranno Baidoo, Sarr e Gradit. Il centrocampo sarà composto da Thomasson, Sangare, Aguilar, e Udol, mentre la fase offensiva vedrà la presenza di Thauvin e Said alle spalle del terminale offensivo Odsonne Édouard .

Citazione di Metz-Lens: favoriti i giallorossi

I bookmaker vedono il Lens nettamente favorito in vista della sfida di mercoledì.

William Hill quota la vittoria del Lens a 1.50, il pareggio a 4.20 e il successo del Metz a 6.00 . Anche le quote di Bet365 riflettono sentimenti simili, con il Lens quotato a 1.50, la X a 4.50, e la vittoria della formazione di casa a 6.25. Questo mette in evidenza la fiducia dei bookmaker nei confronti di una prestazione vincente dei giallorossi.

Statistiche individuali: gli uomini chiave del match

Nel Metz, occhi puntati su Habib Diallo, un attaccante che può fare la differenza in ogni momento.

Nonostante un inizio di stagione non esplosivo, con 1 gol e 1 assist in 6 presenze, Diallo rimane una risorsa cruciale. La sua esperienza è dimostrata dalla capacità di trovare lo specchio della porta con 4 dei 5 tiri totali effettuati.

Gauthier Hein, il centrocampista dal numero 10, ha raccolto 400 passaggi nella corrente stagione, con 2 assist e 1 gol all'attivo, affermandosi come metronomo del gioco. La sua distribuzione palla precisa sarà fondamentale per orchestrare le azioni offensive.

Per il Lens, l'uomo da tenere sotto osservazione è l'attaccante Odsonne Édouard . Il giocatore ha già segnato 3 reti in 6 partite, confermando la sua letalità in area di rigore. Édouard ha dimostrato di capitalizzare al meglio le occasioni create dai compagni, con una precisione nei tiri del 83% (5 tiri su 6 nello specchio).

Infine, Wesley Saïd, altro importante tassello del Lens, ha realizzato 2 gol e fornito 2 assist in 9 presenze, risultando determinante in più occasioni. Il suo dinamismo e la capacità di vincere duelli (21 su 59) lo rendono un pericolo costante per la difesa avversaria.