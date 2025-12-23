Il Milan ha avviato contatti concreti con il Partizan Belgrado per l’acquisto di Andrej Kostic, attaccante classe 2007. A riferirlo è Fabrizio Romano in un video pubblicato su YouTube, nel quale sottolinea che il giovane ha dato priorità al club rossonero e che le trattative sono in corso.

Dettagli della trattativa

Romano ha spiegato che “il Milan ha avuto un incontro con l’agente di Kostic ed è stato un incontro molto positivo. I rossoneri hanno un accordo con il giovane attaccante che piace anche in Germania, ma ha dato la sua priorità al Milan.

Si sta lavorando alla cifre dell’operazione, che dovrebbero aggirarsi intorno ai 2,5 milioni di euro più bonus per arrivare a 4‑5 milioni. Ci sono discorsi ben avviati tra Milan e Partizan Belgrado per Kostic”.

Contesto e prospettive

Il Milan sembra intenzionato a investire su un profilo giovane e promettente, che potrebbe inserirsi gradualmente nel progetto rossonero. L’operazione, se confermata, rappresenterebbe un investimento mirato sul futuro, con la possibilità di far crescere il giocatore in un contesto adeguato.

Approfondimento

Fonti indipendenti confermano che la trattativa è in fase avanzata. La Gazzetta dello Sport riferisce che l’operazione sarebbe vicina alla chiusura, con un accordo a titolo definitivo per una cifra intorno ai 5 milioni di euro. Il trasferimento sarebbe previsto già a gennaio, con l’idea di far crescere Kostic inizialmente nella seconda squadra, Milan Futuro, impegnata in Serie D.