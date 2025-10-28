Allo Stade de la Beaujoire di Nantes, mercoledì 29 ottobre alle ore 21:05, andrà in scena la sfida di Ligue 1 tra Nantes e Monaco. È il decimo turno della stagione 2025/26, una tappa cruciale per entrambe le squadre. Nantes spera di sfruttare il fattore campo per sorprendere i monegaschi, mentre Monaco, ben posizionato nelle parti alte della classifica, cercherà di consolidare la sua posizione e puntare alla vittoria.

Le probabili formazioni di Nantes-Monaco

Nantes (4-3-3): Anthony Lopes; Tylel Tati, C. Awaziem, L. Leroux, K. Amian; Hyeok-Kyu Kwon, D.

Tabibou, Junior Mwanga; Matthis Abline, Y. El-Arabi, B. Guirassy.

Monaco (3-4-2-1): Philipp Köhn; M. Salisu, C. Mawissa, Thilo Kehrer; A. Golovin, M. Coulibaly, Krepin Diatta, K. Ouattara; T. Minamino, Ansu Fati; F. Balogun.

Quote di Nantes-Monaco: monegaschi favoriti per il colpaccio

I bookmakers non hanno dubbi: il Monaco è favorito. William Hill quota la vittoria del Monaco a 1.67, il pareggio a 3.90 e il successo del Nantes a 4.80.

Quote simili anche da Bet365, dove la vittoria ospite è quotata 1.70, il pareggio a 4.00, e la vittoria casalinga a 4.75. I biancorossi vengono percepiti come capaci di fare la differenza, ma il Nantes cercherà di ribaltare il pronostico con una prestazione da manuale.

Le statistiche dei protagonisti e dei ruoli chiave

Matthis Abline: Il giovane attaccante di Nantes, Matthis Abline, ha intrapreso la stagione con determinazione.

In 624 minuti di gioco distribuiti su 9 presenze [6 delle quali dal primo minuto], ha segnato un gol e fornito un assist, sottolineando la sua capacità di essere incisivo nell’ultimo terzo di campo. Con 18 dribbling riusciti su 33 tentati, Abline ha dimostrato agilità e creatività, pur dovendo migliorare in precisione sotto porta (14 tiri totali con solo 5 nello specchio).

Folarin Balogun: Sul fronte opposto, l'attaccante del Monaco Folarin Balogun ha fatto vedere un occhio per il gol nella sua giovane carriera. Con due reti e un assist in 420 minuti giocati, Balogun è un elemento chiave della formazione monegasca, spesso erede delle offensive della squadra. Ha un'alta propensione al rischio, testimoniata dalle sue 14 conclusioni totali, metà delle quali nello specchio della porta.

Takumi Minamino: Esperienza giapponese a servizio della squadra del Principato, Takumi Minamino ha già messo a segno due gol e due assist in questa fase della stagione, su nove incontri disputati. Minamino, non è solo una presenza solida e versatile nelle fila del centrocampo monegasco, ma un interprete versatile capace di influire in fase offensiva e di rientro.