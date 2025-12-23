Oliver Bierhoff, ex attaccante del Milan, ha espresso il suo giudizio sul lavoro di Massimiliano Allegri alla guida dei rossoneri, sottolineando le sue aspettative positive nei confronti del tecnico. In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, ha dichiarato: “Mi aspettavo che avrebbe dato una scossa e che avrebbe riportato la giusta mentalità”.

Un tecnico di esperienza e mentalità

Bierhoff ha evidenziato come Allegri, grazie alla sua lunga carriera e ai numerosi successi, sia in grado di imprimere una svolta alla squadra. Ha affermato che si aspettava proprio da lui una scossa e un ritorno alla mentalità vincente, elementi che ritiene fondamentali per il Milan.

Contesto e legame con il club

L’ex attaccante ha inoltre ribadito il suo legame con il club rossonero: “Continuo a tifare per la mia ex squadra: al Milan sono rimasto legato e seguo quello che succede in Italia”. Ha aggiunto che la Serie A, essendo molto equilibrata, ha il potenziale per tornare a essere il secondo campionato più importante d’Europa dopo la Premier League.

Approfondimento: la mentalità secondo altri protagonisti

Altri osservatori hanno evidenziato aspetti simili riguardo al lavoro di Allegri. Arrigo Sacchi ha riconosciuto che il tecnico ha dato “una struttura e una mentalità alla squadra”, pur sottolineando che c’è ancora margine di miglioramento, soprattutto in fase difensiva. Questo giudizio conferma l’idea che Allegri abbia effettivamente inciso sul carattere del Milan, pur con alcune criticità ancora da risolvere.