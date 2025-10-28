Il prossimo mercoledì 29 ottobre andrà in scena la sfida tra Strasburgo e Auxerre, attesa per le 21:05 al suggestivo scenario dello Stade de la Meinau. In questo decimo appuntamento della stagione di Ligue 1, la prestazione più attesa è quella della mezzala casalinga Enciso.

Le probabili formazioni di Strasburgo e Auxerre

Strasburgo (3-4-2-1): Penders; M. Sarr, Høgsberg, Omobamidele; El Mourabet, Barco, Doué, Moreira; Ouattara, Enciso; Panichelli.

Auxerre (3-4-2-1): Léon; Sierralta, Akpa, Senaya; Owusu, El Azzouzi, Casimir, Mensah; Sinayoko, Namaso; Mara.

Citazione di Strasburgo-Auxerre: Alsaziani con i favori del pronostico

I bookmaker vedono lo Strasburgo come la squadra favorita per la vittoria. William Hill quota la vittoria dello Strasburgo a 1.70, il pareggio a 3.80 e il successo dell'Auxerre a 4.50. Quote leggermente più alte vengono offerte da Bet365, con la vittoria del Strasburgo quotata a 1.75, il pareggio sempre a 3.80 e la vittoria dell'Auxerre mantenuta a 4.50.

Gli alsaziani scendono in campo con il ruolo di favoriti, supportati da un solido equilibrio tattico e dalla qualità della rosa.

Le statistiche dei protagonisti in campo

Julio Enciso, giovane mezzala paraguayana, promette di essere uno degli uomini chiave dello Strasburgo.

Con 160 minuti giocati in stagione, Enciso ha già mostrato determinazione con 8 tentativi di tiro, 5 dei quali nello specchio, sebbene non sia ancora riuscito a trovare la via della rete. La sua vivacità in mezzo al campo sarà fondamentale per il controllo del gioco.

Passando al reparto offensivo, Joaquín Panichelli sta vivendo un momento di forma eccezionale. Grazie alle sue prestazioni convincenti, il giovane attaccante argentino ha realizzato 8 reti in 9 presenze, dimostrandosi un pilastro in attacco. La sua capacità di capitalizzare le occasioni a rete lo rende un avversario temibile.

Per l'Auxerre, Daniel Namaso rappresenta un punto di riferimento in attacco. Con 651 minuti giocati su 8 presenze, l'attaccante inglese ha messo a segno 2 reti, dimostrandosi anche abile nel creare spazi per i compagni di squadra.

Il suo dinamismo e capacità di duello (47 duelli vinti su 118) lo rendono una pedina importante nella scacchiera offensiva dell'Auxerre.

Infine, Lassine Sinayoko si distingue con un rendimento solido e costante. L'attaccante maliano ha contribuito con 3 reti e 1 assist alla causa dell'Auxerre, risultando prezioso non solo sotto porta ma anche nella fase di transizione offensiva. La sua fisicità e instancabilità offrono una minaccia costante alla difesa avversaria, fattori chiave per tentare di ribaltare il pronostico a favore degli ospiti.