Mercoledì 29 ottobre, alle ore 21:05, l'Orange Vélodrome di Marsiglia farà da cornice alla sfida tra il Marsiglia e l'Angers, valida per la decima giornata di Ligue 1 2025/26. I padroni di casa cercano di consolidare la loro posizione in campionato, mentre gli ospiti vogliono ribaltare i pronostici e risalire la classifica.

Le probabili formazioni di Marsiglia-Angers

Per il Marsiglia, il tecnico potrebbe affidarsi a un modulo 3-4-2-1 con Rulli in porta, difesa a tre composta da Aguerd, Emerson e Pavard. A centrocampo, spazio a Vermeeren e O'Riley, con Weah e Murillo sulle fasce.

Greenwood e Paixão agiranno dietro l'unica punta Vaz.

L'Angers dovrebbe rispondere con un 4-2-3-1, vedendo Koffi tra i pali, Lefort e Camara come centrali difensivi, coadiuvati da Hanin e Arcus. In mediana ci saranno Abdelli e Belkebla, con Mouton, Sbaï e Belkhdim dietro all’unico riferimento avanzato, Cherif.

Quote di Marsiglia-Angers: Marsiglia largamente favorito

I bookmaker concordano nel mettere il Marsiglia nettamente in vantaggio.

William Hill quota la vittoria dei padroni di casa a 1.22, mentre il pareggio è offerto a 5.80 e il successo dell’Angers a 12.00.

Bet365 propone quote simili, con il segno 1 a 1.22, il segno X a 6.50 e il segno 2 a 12.00. Una vittoria del Marsiglia appare quindi come l'esito più probabile.

Le statistiche dei giocatori chiave tra Marsiglia e Angers

Nella formazione del Marsiglia, Mason Greenwood sta vivendo un avvio di stagione da protagonista con 9 presenze e ben 7 reti all'attivo.

Il giocatore inglese è un punto fermo dell'attacco marsigliese con una valutazione media di 7.64 e una presenza costante in campo, avendo già accumulato 695 minuti.

Pierre-Emerick Aubameyang, altro attaccante del Marsiglia, intanto sta cercando di ritrovarsi al meglio, totalizzando finora 3 reti e un assist in 7 partite. Il suo contributo offensivo è complessivamente incisivo, con 7 tiri nello specchio su 8 tentativi.

Dal lato dell'Angers, spicca Sidiki Cherif, attaccante diciannovenne che ha già trovato la via del gol due volte in 9 apparizioni. Le sue qualità come finalizzatore sono in crescita e testimoniate da una percentuale di successo dei suoi dribbling pari a 38% con 6 tiri in porta su 10 tentativi.