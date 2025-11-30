Sul social X il giornalista Giovanni Capuano ha scritto un messaggio criticando duramente la prestazione fatta da Jonathan David e da Lois Openda nella gara vinta dalla Juventus per 2-1 col Cagliari.

Capuano: 'Le prestazioni di David e Openda rendono ancora più preoccupante l'infortunio di Vlahovic'

Nella gara giocata e vinta dalla Juventus ieri pomeriggio con il Cagliari per 2-1 c'è stato un episodio che ha rovinato la serata ai bianconeri, l'infortunio muscolare che ha colpito Dusan Vlahovic. Al suo posto è entrato Jonathan David, reduce da un gol fondamentale col Bodo Glimt che avrebbe potuto svoltare la stagione del canadese, ma che sembrerebbe non aver cambiato la sostanza delle cose.

L'ex Lille ha infatti dato dato la sensazione di non essere ancora integrato nei meccanismi di Spalletti e il suo approccio nella gara coi sardi, ne è l'ennesima riprova. Della prestazioni di David ha quindi voluto scrivere su X il giornalista Giovanni Capuano, il quale, ha allargato lo spettro della critica anche all'altro attaccante bianconero subentrato col Cagliari, Lois Openda: "Le prestazioni di David (zero tiri in porta, zero dribbling e 8 palle perse) e l'approccio di Openda rendono ancora più preoccupante per la Juventus l'infortunio di Vlahovic".

Restando su questo tema, il problema accusato dal centravanti serbo contro il Cagliari dovrebbe essere di tipo muscolare e si parlerebbe di una lesione alla coscia sinistra.

Un infortunio che, stando ai primi riscontri, potrebbe tenere fuori dal campo di gioco il centravanti classe 2000 per almeno un paio di mesi, costringendo cosi la formazione bianconera a disputare i prossimi big match con Napoli, Bologna e Roma senza il proprio bomber titolare.

Juve, i tifosi si dividono sulla prestazione di David

Le parole di Capuano sulla prestazione di David ha acceso la discussione fra i tifosi della Juventus. C'è chi, come questo utente su X si allinea a quanto scritto dal giornalista: "La penso esattamente come te,eppure su Dazn il secondo telecronista, Bazzani, continuava a dire meraviglie di David".

Un altro poi rintuzza criticando duramente il canadese: "Ma continuate a chiamare giocatore di calcio David?".

C'è poi però anche una fetta di tifosi che nella prestazione di David col Cagliari hanno visto qualcosa di positivo: "Zero dribbling? Perché adesso la partita di un attaccante come David si giudica attraverso i dribbling? Poi poco importa se il più delle volte faceva da appoggio ai compagni e quando si inseriva puntualmente non veniva cercato da nessuno. Le partite bisogna guardarle" scrive un tifoso.

Un altro sulla falsa riga del precedente rintuzza: "Esagerate le critiche a David stasera, ha fatto errori banali e vistosi, ma ha fatto pure buone sponde sullo stretto e si è mosso bene, mandando pure in porta Conceicao, che poi se l’è divorato".