Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria e oggi consulente della Ternana, club militante in Serie C, dopo l’acquisto del club da parte della famiglia Rizzo, è stato inibito fino al 25 novembre e multato di 1.000 euro per delle frasi irriguardose agli addetti verso durante la recente partita sul campo del Gubbio.

Nessuna espulsione: i motivi della decisione

La decisione non è arrivata per un'espulsione durante la gara, ma le autorità competenti hanno comunque deciso di intervenire con inibizione più multa. Il tutto è scaturito in seguito a un episodio avvenuto prima dell’ultima gara di campionato Gubbio-Ternana.

Come riportato nel comunicato, il dirigente avrebbe tenuto un comportamento non conforme ai regolamenti sostando per circa 20 minuti sul terreno di gioco nonostante fosse sprovvisto del pass di accesso. Invitato dai collaboratori della Procura Federale ad allontanarsi, Ferrero avrebbe ignorato la richiesta e si sarebbe spinto fino all’area spogliatoi, rivolgendo parole giudicate irriguardose nei confronti degli ufficiali presenti.

L’ex produttore cinematografico, noto per il suo carattere esuberante, non era stato espulso durante la gara, ma la Procura ha comunque deciso di intervenire. L’episodio ha sollevato nuove polemiche attorno alla sua figura, proprio nel momento in cui la nuova proprietà della Ternana sta cercando di riportare stabilità e serietà gestionale dopo stagioni difficili.

Ternana, tra ambizione e continuità

Sul piano sportivo, la Ternana sta vivendo un campionato di Serie C 2025-26 in chiaroscuro. Dopo una fase iniziale di adattamento, la squadra umbra ha mostrato segnali di crescita e una buona identità di gioco, pur alternando risultati positivi a qualche passaggio a vuoto.

Il sogno dei tifosi resta il ritorno in Serie B, un traguardo che la tifoseria considera prioritario e che sarebbe importante anche per la società al fine di dare continuità al progetto tecnico e consolidare la struttura economica del club. Il tecnico, supportato da una tifoseria che continua a rappresentare un punto di forza, sta puntando su un mix di esperienza e giovani di prospettiva, cercando di costruire una rosa competitiva e compatta.

La Ternana è però attualmente molto lontana dalla vetta del girone B di Serie C, sesta a 19 punti, ben 12 meno dell'Arezzo primo. La speranza del club umbro è quella di ottenere una posizione privilegiata per affrontare i play off. La classifica è ancora corta e tutto può accadere, ma serviranno costanza e concentrazione per restare agganciati al gruppo di testa. Gli episodi extracalcistici, come quello che ha coinvolto Ferrero, non devono distrarre l’ambiente da un obiettivo chiaro: riportare le “Fere” nel calcio che conta.