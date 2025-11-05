Douglas Luiz e Nico González rappresentano due casi emblematici della strategia di cessioni condizionate adottata dalla Juventus per coniugare equilibrio finanziario e flessibilità sportiva. Ma in ballo per la società bianconera ci sono anche altri nomi: Timothy Weah, Arthur e Facundo Gonzalez. Oltre, ovviamente, la situazione relativa a Lois Openda in entrata.

Juventus, il riscatto di Openda legato al piazzamento in classifica

Arrivano nuovi dettagli sull’accordo che lega Loïs Openda alla Juventus e sul meccanismo che porterà, molto probabilmente, all’acquisizione definitiva dell’attaccante belga dal Lipsia.

Secondo quanto riportato dal giornalista Fabrizio Romano, la clausola che attiverà l’obbligo di riscatto è legata al piazzamento finale dei bianconeri in campionato: basterà che la Juventus chiuda la stagione dal decimo posto in su affinché il diritto diventi automatico.

Tradotto in termini pratici, se la squadra di Spalletti manterrà un rendimento minimo di classifica – quindi evitando solo un tracollo sportivo – i circa 40 milioni di euro previsti per l’acquisizione a titolo definitivo di Openda finiranno nelle casse del club tedesco entro la prossima estate.

Douglas Luiz, il riscatto che dipende dal campo

Tra le operazioni in uscita più significative della Juventus figura quella di Douglas Luiz, il centrocampista brasiliano ex Aston Villa, approdato in estate al Nottingham Forest.

Il trasferimento è stato definito con la formula del prestito oneroso da 3 milioni di euro, accompagnato da un obbligo di riscatto condizionato fissato a 25 milioni.

La clausola, tuttavia, non scatterà automaticamente: l’acquisizione definitiva da parte del club inglese sarà vincolata alle prestazioni del giocatore. Nello specifico, il riscatto diventerà effettivo solo se Douglas Luiz disputerà almeno 15 partite da almeno 45 minuti ciascuna.

Un traguardo che, sulla carta, appare alla portata per un calciatore che nella stagione 2023/24 aveva totalizzato 50 presenze complessive su 53 con l’Aston Villa, confermandosi una pedina di continuità e rendimento. Ma dietro i numeri si nascondono variabili non trascurabili.

Se il brasiliano dovesse ritrovare condizione e continuità, l’obbligo di riscatto scatterebbe senza problemi, garantendo alla Juventus un’entrata importante e liberando risorse per il bilancio. Diversamente, se il minutaggio dovesse rimanere basso come nella parentesi bianconera, il suo ritorno a Torino nell’estate 2026 diventerebbe lo scenario più probabile.

Nico González, l’obbligo di riscatto con l’Atlético Madrid

Situazione più rigida, e sotto certi aspetti più rischiosa per la Juventus, quella che riguarda Nico González. L’attaccante argentino, arrivato a Torino nell’estate 2024 dalla Fiorentina per circa 32 milioni di euro, è stato ceduto appena un anno dopo con una formula simile ma dalle condizioni più vincolanti.

Il trasferimento all’Atlético Madrid è avvenuto in prestito oneroso da 1 milione di euro, con un obbligo di riscatto fissato proprio a 32 milioni. L’operazione è strutturata per consentire ai bianconeri di recuperare integralmente l’investimento, ma a una condizione: l’acquisto definitivo scatterà solo se González disputerà almeno 21 partite ufficiali (sempre con un minutaggio minimo di 45 minuti) nelle 35 giornate di Liga ancora da giocare.

Weah al Marsiglia: un’operazione da 18 milioni

Si è conclusa dopo appena due stagioni l’esperienza di Timothy Weah con la maglia della Juventus. L’esterno statunitense, classe 2000, ha infatti lasciato Torino per trasferirsi all’Olympique Marsiglia, in un’operazione che conferma la linea di mercato impostata da Cristiano Giuntoli: ridurre il monte ingaggi, liberare risorse e puntare su una gestione più sostenibile dei giocatori con minore impatto tecnico.

Il trasferimento si è concretizzato con la formula del prestito oneroso da 1 milione di euro, accompagnato da un obbligo di riscatto fissato a 14 milioni. A questa cifra, già concordata tra i due club, si aggiungono ulteriori 3 milioni di bonus legati a obiettivi sportivi facilmente raggiungibili, che porteranno il valore complessivo dell’operazione a 18 milioni di euro.

La Juventus, inoltre, ha mantenuto una percentuale sulla futura rivendita del calciatore, tutelandosi in caso di una possibile esplosione del talento statunitense in Ligue 1 o in un futuro trasferimento in Premier League.

Arthur torna a casa: rilancio con il Grêmio

Arthur Melo, centrocampista brasiliano della Juventus, dopo un percorso europeo tortuoso, ha deciso di tornare a casa per tentare un nuovo inizio.

Il giocatore ex Barcellona, arrivato a Torino nel 2020 come parte dell’operazione che portò Miralem Pjanić in Catalogna, veste la maglia del Grêmio, la squadra che lo ha lanciato nel grande calcio e con cui ora spera di ritrovare fiducia, continuità e soprattutto visibilità in vista del Mondiale 2026.

Dopo le esperienze in prestito al Liverpool, alla Fiorentina e al Girona, Arthur si trasferisce in Brasile a titolo temporaneo, in prestito secco, con una formula che riflette la volontà della Juventus di alleggerire il monte ingaggi e di dare al giocatore la possibilità di tornare protagonista in un ambiente familiare. L’operazione, infatti, è stata impostata per ridurre l’impatto economico del suo contratto — uno dei più pesanti nella rosa bianconera — e per liberare risorse in vista di nuovi movimenti di mercato.

Juventus, rinnovo e prestito per Facundo González: al Racing Santander per crescere e convincere

La Juventus continua a lavorare in prospettiva sul fronte dei giovani talenti, e tra le operazioni più significative dell’ultima sessione di mercato spicca quella che riguarda Facundo González, difensore centrale uruguaiano classe 2003, tra i prospetti più interessanti della “Next Gen”.

Prima di formalizzare la sua cessione in prestito con diritto di riscatto al Racing Santander, club di Segunda División spagnola, la società bianconera ha scelto di prolungare il contratto del giocatore, inizialmente in scadenza il 30 giugno 2026, fino al 2027. Una mossa strategica e necessaria, che permette al club torinese di tutelare il proprio investimento e di evitare il rischio di perdere a parametro zero un calciatore di prospettiva internazionale. il Racing ha ottenuto anche una opzione di acquisto sul giocatore, una clausola che apre la porta a un’eventuale cessione definitiva nel caso in cui l’uruguaiano convinca con le sue prestazioni.