Il turno infrasettimanale di Serie B e Serie C accende l’attesa e spezza la routine del campionato. Partite ravvicinate, classifica che può cambiare volto in pochi giorni e squadre chiamate a gestire energie e pressione. In palio non ci sono solo punti, ma segnali pesanti per la corsa a promozione, playoff e salvezza. Ogni gara diventa un bivio: chi accelera può svoltare la stagione, chi sbaglia rischia di pagarla a lungo. È il calcio che non aspetta e i tifosi lo sanno per questo riempiranno ancora gli stadi.

A colpire, in questo turno infrasettimanale, sarà soprattutto l’impatto delle tifoserie.

A Reggio Emilia sono attesi tantissimi sostenitori del Mantova, pronti a colorare il settore ospiti contro la Reggiana: numeri da probabile trasferta più imponente dell’intero turno, nonostante giorno e orario. Ma non sarà da meno Genova, dove si prevede una presenza palermitana comunque significativa al seguito del Palermo contro la Sampdoria, malgrado il divieto per i residenti in Sicilia. Segnali chiari: la passione non conosce calendario, né restrizioni.

Le sfide più attese in Serie B

Il turno infrasettimanale entra nel vivo con incroci pesantissimi soprattutto in Serie B, dove l’attenzione è alta su Venezia–Modena: i lagunari, attualmente primi in classifica, sono chiamati a dare continuità ai risultati per difendere la vetta e mandare un segnale chiaro al campionato, mentre il Modena cerca punti per restare agganciato al gruppo che conta.

Altro campo delicato sarà quello di Bolzano, dove il Monza farà visita al Südtirol, trasferta tutt’altro che semplice per una squadra che punta in alto ma deve fare i conti con un ambiente storicamente ostico. Il Frosinone, invece, sarà ospite dell’Avellino, in una sfida che può incidere sugli equilibri di metà classifica. Occhi puntati anche su Bari–Spezia, autentico scontro salvezza: i biancorossi, fermi a quota 20 punti, ospitano uno Spezia a 21, con entrambe le squadre attualmente in zona retrocessione, rendendo la partita un vero e proprio spareggio anticipato.

In Serie C, il Benevento gioca a Trapani

Spostandoci in Serie C, nel girone A il Vicenza sarà impegnato in trasferta sul campo della Pro Vercelli, match di grande tradizione e peso specifico.

Nel girone B, riflettori accesi sulla capolista Arezzo, chiamata a confermare il primato contro il Carpi. Infine, nel girone C, giornata ad alta tensione con il Benevento impegnato sul campo del Trapani, mentre il Catania ospiterà l’Audace Cerignola; chiude il quadro la Salernitana, che all’Arechi riceverà il Casarano in una sfida che promette tensione e partecipazione sugli spalti.

Legenda

Per una corretta lettura dei dati su presenze e trasferte è utile chiarire alcune sigle ricorrenti. Con "S.O." si indica il sold out, quindi settore o impianto esaurito. La dicitura "Fid." segnala una trasferta consentita solo ai possessori di fidelity card. Quando compare "Vietata o Viet.", la trasferta è totalmente vietata ai tifosi ospiti, mentre "Viet.

res." specifica il divieto ai residenti della provincia della squadra ospite. La voce "No gr.org." indica che non saranno presenti i gruppi organizzati, anche se singoli tifosi possono comunque assistere alla gara. Con "P.C." si fa riferimento a una partita disputata a porte chiuse, senza pubblico sugli spalti. Infine, l’asterisco (*) segnala che i dati sugli spettatori totali non sono ufficiali, perché non comunicati direttamente dal club. Tutti elementi fondamentali per inquadrare correttamente numeri, contesto e impatto delle tifoserie.

Serie B

Sampdoria – Palermo (315, viet.res.)

Padova – Carrarese

Pescara – Catanzaro (296)

Reggiana – Mantova (1.525)

Venezia – Modena (306)

Entella – Cesena (156)

Südtirol – Monza (80)

Avellino – Frosinone (390)

Bari – Spezia (46)

Empoli – Juve Stabia (vietata)

Spettatori C – gir. A

Alcione Milano – Ospitaletto

Dolomiti Bellunesi – Pergolettese

Novara – AlbinoLeffe

Renate – Triestina

Arzignano – Trento

Brescia – Virtus Verona

Giana Erminio – Lecco

Inter U23 – Lumezzane

Pro Patria – Cittadella

Pro Vercelli – Vicenza

Serie C – gir. B

Forlì – Pontedera

Guidonia – Bra

Juventus U23 – Sambenedettese

Ascoli – Torres

Campobasso – Livorno

Carpi – Arezzo (163)

Gubbio – Vis Pesaro

Pianese – Perugia

Ternana – Ravenna

Ser. C – gir. C

Altamura – Latina

Cavese – Monopoli (2, fid., no gr.org.)

Sorrento – Giugliano (60)

Trapani – Benevento (70)

Atalanta U23 – Potenza (133)

Casertana – Crotone (38)

Catania – A. Cerignola

Cosenza – Siracusa (vietata)

Foggia – Picerno

Salernitana – Casarano (26, fid.)

Disclaimer: Dati ricavati dalle prevendite sui siti di vendita dei tagliandi per questi eventi sportivi: ticketone, go2, vivaticket, ciaoticket, etes.