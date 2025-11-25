Possibile rivoluzione estiva in attacco per la Juventus. Il club bianconero potrebbe subire modifiche molto importanti a giugno nel reparto offensivo, visto il possibile addio da parte di Dusan Vlahovic e le posizioni non solide da parte di David ed Oepnda. La Vecchia Signora si sta guardando in giro e sta valutando possibili alternative. Tra queste sputa anche quella che porta a Mauro Icardi che potrebbe lasciare il Galatasaray a parametro zero.

I bianconeri valutano la candidatura di Icardi per l'attacco

Nonostante ottimi i numeri con 46 reti tra tutte le competizioni in tre stagioni, l'ex Inter potrebbe il club turco in estate.

L'arrivo di Victor Osimhen ha determinato la perdita della titolartà da parte del classe 93 e ciò potrebbe influire anche nella sua decisione per il rinnovo contrattuale che scade nel giugno 2026. Senza un accordo tra le parti, il bomber argentino potrebbe liberarsi a parametro zero ed essere una delle occasioni più ghiotte per il mercato estivo. La Juventus sta valutando questo profilo per rinforzare il reparto offensivo ed in caso di mancato accordo con il Galatasaray potrebbe provare ad intavolare una trattativa concreta con l'entourage del calciatore. Una trattativa che appare difficile visto l'ingaggio importante percepito da Icardi e che potrebbe diventare un ostacolo per un'eventuale trattativa.

L'attaccante argentino non è però il solo profilo seguito dalla Vecchia Signora che tiene d'occhio anche altri calciatori come Parrott dell'Az Alkmaar la cui valutazione si aggira attorno ai 30 milioni; viva anche la candidatura di Giovane che il Verona vorrebbe trattenere a gennaio e poi cederlo a giugno per una cifra vicina ai 30-35 milioni di euro.

Il Tottenham mette nel mirino Bremer per l'estate

Gleison Bremer resta uno dei pezzi pregiati della rosa della Juventus. Nonostante l'infortunio che gli ha fatto saltare diverse partite, il brasiliano resta uno dei migliori difensori in circolazioni e quindi molto corteggiato a livello di mercato. Il centrale bianconero piace soprattutto in Inghilterra ed in particolare al Tottenham.

Stando ad alcuni rumors, gli Spurs sarebbero pronti ad un'offerta da circa 50 milioni di euro per convincere la Vecchia Signora a cedere il suo pilastro.

Al momento non si può parlare di una trattativa concreta tra le parti ma di un forte interesse da parte del club di Londra che nei prossimi mesi potrebbe concretizzarsi in un'offerta reale. Molto dipenderà dalla volontà di Bremer ma soprattutto dagli obiettivi stagionali della Juventus che senza l'approdo alla prosisma Champions League potrebbe prendere in considerazione delle cessioni illustri.