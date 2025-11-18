La Juventus potrebbe subire delle modifiche in attacco già a partire dalla finestra invernale di mercato. Tutto gira attorno ai futuri di Dusan Vlahovic e Jonathan David che per motivi diversi potrebbero lasciare Torino a gennaio. Il serbo presenta il contratto in scadenza nel giugno 2026 mentre il canadese non ha convinto e potrebbe esser ceduto. I bianconeri non vogliono farsi cogliere impreparati e sondano possibili alternative come Daniel Parrott, attaccante in forza all'Az Alkmaar.

Idea Parrott per rinforzare l'attacco a gennaio

L'attaccante classe 2002 sta facendo parlare di se dopo le prestazioni che hanno portato l'Irlanda a qualificarsi per i play-off Mondiali.

La sua stagione è iniziata con il piglio giusto con 12 reti tra Nazionali e club, visto l'ottimo avvio anche in Eredivisie. Le sue prestazioni non sono passate inosservate ed il 23enne ha attirato su di se l'interesse di molti club europei come la stessa la Juventus. Il club bianconero starebbe valutando questo profilo per rinforzare il reparto offensivo, con l'Az che chiede una cifra vicina ai 25 milioni di euro per lasciar partire il suo bomber già a gennaio. Una cifra che la Vecchia Signora potrebbe ricavare dalla cessione di David nel mirino di Tottenham e Milan, ma anche di altri calciatori non ritenuti incedibili da Spalletti come Joao Mario. Fino ad ora non si può parlare di una trattativa concreta ma di un'idea da parte del club bianconero.

Parrott rappresenterebbe un colpo funzionale al nuovo progetto bianconero ed al sistema di gioco di Luciano Spalletti. Infatti, l'attaccante irlandese può sia svolgere il ruolo di prima punta ma anche di esterno offensivo vista la sua duttilità tattica e capacità di adattarsi a più ruoli.

Si sonda il terreno per Mawissa

Non solo l'attacco. Anche il reparto difensivo potrebbe subire delle modifiche con la Juve che valuta un ulteriore acquisto per puntellare il pacchetto di difensori centrali a disposizione di Spalletti. I bianconeri stanno sondando diversi giovani che si stanno facendo largo in Italia ed all'esterno. Oltre Tiago Gabriel del Lecce e Muharemovic del Sassuolo, la dirigenza sta valutando anche la candidatura di Christian Mawissa che tanto bene sta facendo con la maglia del Monaco in Francia.

Forza fisica, duttilità, capacità nell'impostazione; caratteristiche che ne rendono un elemento da tener d'occhio con i bianconeri che potrebbero provare l'assalto già a gennaio. La trattativa però appare tutt'altro che facile vista la volontà del Monaco di trattenere il classe 2005 fino al termine della stagione e di prendere in considerazione solo offerte fuori mercato attorno ai 25 milioni.