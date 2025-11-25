La Juventus inizia a muoversi sul fronte calciomercato per rinforzare l'organico nella finestra invernale. L'attacco potrebbe andare incontro ad una vera e propria rivoluzione: infatti, oltre al futuro in bilico di Dusan Vlahovic, resta da capire la situazione riguardante Jonathan David. L'attaccante canadese potrebbe rientrare in uno scambio di prestiti con Artem Dovbyk, sondato dalla Vecchia Signora. Dovbyk potrebbe lasciare la Roma a gennaio.

Juve-Roma, possibile scambio tra Dovbyk e David

I due attaccanti stanno vivendo momenti simili. Dal suo arrivo in bianconero, David non è riuscito ad imporsi con regolarità e la conferma di Vlahovic ha determinato un arretramento nelle gerarchie, prima con Tudor ed ora con Spalletti.

Discorso analogo anche per Dovbyk che, nonostante l'ottimo inizio da parte della Roma, non ha saputo confermarsi ad alti livelli. Stando alle ultime notizie, la Juventus starebbe, quindi, pensando ad uno scambio di prestiti tra i due attaccanti, così da rilanciarli nella seconda parte di stagione. Ad ora, non si può parlare di una trattativa concreta tra i due club ma solamente di un'idea, da parte dei bianconeri, che potrebbe prendere corpo nei prossimi mesi. C'è da capire anche quale sia la volontà della Roma di cedere Dovbyk, e dello stesso Gasperini, di puntare su altri calciatori come Zirzkee, seguito proprio dal club capitolino.

Dovbyk rappresenterebbe un bel colpo per la Juventus, un affare che potrebbe offrire altre soluzioni tattiche a mister Spalletti.

Il classe '97 potrebbe permettere al tecnico di optare per il suo 4-3-3 ma anche proseguire con il 3-4-1-2 diventando la "spalla" di Dusan Vlahovic.

Ritorno di fiamma per Ederson a gennaio

Un altro reparto che potrebbe subire delle modifiche a gennaio è il centrocampo. La Juventus è alla ricerca di un calciatore che possa innalzare il livello qualitativo della mediana e dare diverse soluzioni tattiche a mister Spalletti. È da leggere, in quest'ottica, il possibile ritorno di fiamma nei confronti di Ederson dell'Atalanta, già accostato alla Vecchia Signora nelle precedenti sessioni di mercato. Rispetto allo scorso giugno, il brasiliano non è più incedibile per il club bergamasco che prenderebbe in considerazione un'offerta da circa 35-40 milioni di euro; una cifra che la Juventus potrebbe ricavare da qualche cessione illustre come quelle di McKennie e Locatelli che resta nei radar del Marsiglia.

Al momento non c'è una trattativa concreta per il centrocampista brasiliano che, però, resta nella lista dei bianconeri per rinforzare la mediana.

Ederson non è infatti il solo nome sondato dalla dirigenza che continua a tenere d'occhio Hojbjerg e Hujlmand. Resta viva anche l'ipotesi "low-cost" di Frendrup valutato attorno ai 15-18 milioni dal Genoa.