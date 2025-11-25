La Juventus si prepara alla delicata trasferta europea di Champions League contro il Bodo Glimt, una gara che presenta insidie tecniche, climatiche e ambientali. La sfida in Norvegia rappresenta un crocevia importante nel cammino europeo dei bianconeri e Luciano Spalletti, consapevole delle difficoltà che attendono la squadra, ha deciso di valutare alcuni cambi di formazione per presentarsi all’Aspmyra Stadion con energie fresche e un assetto tattico più adeguato alle condizioni particolari del campo sintetico. Non è un caso che il tecnico abbia lasciato aperta la possibilità di far rifiatare alcuni titolari, soprattutto in attacco.

In particolare, Kenan Yildiz potrebbe riposare dopo le fatiche della gara di Firenze, dove è apparso stanco, e Luciano Spalletti starebbe pensando di puntare su Lois Openda dal primo minuto al posto del turco per dare maggiore profondità e intensità alla manovra offensiva.

La probabile formazione della Juventus

Il tecnico bianconero sembra orientato a confermare il 3-4-2-1 come modulo di riferimento. Tra i pali la certezza è Di Gregorio, già protagonista di prestazioni convincenti in stagione e pronto a guidare la squadra in un contesto complesso come quello norvegese. In difesa, le assenze pesanti di Bremer e Gatti costringono Spalletti a soluzioni obbligate: il terzetto difensivo sarà composto da Kalulu, Kelly e Koopmeiners, quest’ultimo adattato nel ruolo di braccetto sinistro per necessità e per la sua affidabilità tattica.

A centrocampo non mancheranno le rotazioni. Sulla fascia destra agirà Cambiaso, mentre in mezzo al campo Thuram dovrebbe partire dalla panchina per rifiatare. Accanto a Locatelli ci sarà McKennie, preferito per la sua capacità di inserimento e per la struttura fisica utile in un match che si preannuncia molto intenso. Sul lato opposto, a sinistra, Kostic sarà chiamato a garantire continuità di spinta e copertura, sfruttando la sua esperienza internazionale e la qualità nei cross, un’arma che potrebbe rivelarsi determinante contro una difesa compatta come quella del Bodo Glimt.

Sulla trequarti potrebbe rivedersi dal primo minuto Conceicao, schierato al fianco di Openda per dare vivacità tra le linee e imprevedibilità nell’uno contro uno.

La scelta di affidarsi a questi due profili tecnici potrebbe essere decisiva per scardinare una squadra che, soprattutto in casa, concede pochissimo. In attacco, infine, dovrebbe toccare a Vlahovic guidare il reparto offensivo. Il serbo, che torna titolare dopo alcune rotazioni, sarà il punto di riferimento centrale e avrà il compito di concretizzare le occasioni create dai compagni.

La probabile formazione della Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, McKennie, Kostic; Conceicao, Openda; Vlahovic.

Le parole di Spalletti

Nella conferenza stampa della vigilia, Spalletti ha evidenziato le difficoltà legate alle condizioni atmosferiche e non ha nascosto le criticità del campo sintetico.

In particolare ha affermato: “Il campo e il clima sono uno svantaggio. È una difficolta reale”.

Il tecnico ha poi confermato l’intenzione di cambiare qualcosa a livello di uomini: “Si cambierà qualche giocatore”.

Infine, si è soffermato anche su David, spiegando la necessità di dargli stabilità in questa fase: “Vero, ha bisogno di certezze. Ma quando si parla di attaccanti e di gioco offensivo, poi c’è rischio di fare confusione”.