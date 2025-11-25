Nelle scorse ore il giornalista Paolo Ziliani ha dedicato un post sul proprio account X all'importanza delle gare che giocheranno in Champions League la Juventus con il Bodø/Glimt e il Napoli con il Qarabağ.

Juventus, Ziliani parla chiaro: 'Al Circolo Polare Artico i bianconeri si giocano la qualificazione'

Il giornalista Paolo Ziliani ha scritto un post sul proprio account X dedicato alle delicate sfide di Champions che vedranno protagoniste la Juventus e il Napoli: "Juve da brividi al Circolo Polare Artico: se stasera sotto la neve non batte il Bodø rischia di dire addio alla Champions.

E lo stesso vale per Conte e il Napoli contro la sorpresa Qarabağ. Chi considera facili le due partite che attendono Juventus e Napoli si sbaglia di grosso. Sul proprio campo il Bodø ha vinto 13 partite europee sulle 19 disputate negli ultimi 5 anni".

Ziliani ha ricordato come il Qarabağ, formazione che in classifica precede il Napoli di tre punti, sia riuscito a espugnare Lisbona segnando tre reti al Benfica e, nell’impegno successivo, abbia ottenuto un pareggio contro il Chelsea. Ziliani tornando poi al tema Juventus, ha sottolineato come la società bianconera sia la quarta italiana ad affrontare il Bodø: la seconda fu la Roma nella Conference League 2021-22, mentre la terza fu la Lazio, eliminata lo scorso anno nei quarti di Europa League.

Proprio per questo, ha criticato l’atteggiamento con cui spesso in Italia si osserva la squadra norvegese, troppo frettolosamente trattata come un’avversaria di livello inferiore, quasi fosse un gruppo improvvisato. Un atteggiamento simile, secondo il giornalista, a quello mostrato nei confronti della nazionale norvegese quando venne inserita nel girone di qualificazione mondiale dell’Italia.

Per ristabilire la corretta prospettiva, Ziliani ha ricordato come il Bodø non sia affatto un club sprovveduto: fino al 2016 militava sì nella seconda divisione norvegese, ma in pochi anni ha compiuto una crescita straordinaria, trasformandosi da “brutto anatroccolo” in una realtà consolidata del calcio europeo.

Ne è prova il traguardo raggiunto lo scorso maggio, quando divenne la prima squadra norvegese della storia ad approdare a una semifinale europea, in Europa League, dopo aver eliminato nei quarti proprio la Lazio guidata da Marco Baroni.

Juve e Napoli, due classifiche da aggiustare

Seguendo le parole scritte da Ziliani, si può effettivamente constatare come la Juventus e il Napoli si giochino questa sera, soprattutto se si guarda la classifica dei due club. I bianconeri sono fermi a 3 punti da 4 giornate mentre i partenopei sono riusciti a fare leggermente meglio, avendo conquistato 4 punti in altrettante gare disputate.