Il Lione ospiterà il Nantes domenica sera, il 30 novembre, alle 20:45 presso il Parc Olympique Lyonnais per la quattordicesima giornata della Ligue 1 2025/26. Una sfida che vede il Lione partire con i favori del pronostico, pronto ad approfittare del fattore campo per allungare in classifica. Entrambe le squadre vogliono muovere la classifica: da un lato il Lione vuole mantenere il ritmo delle prime, dall’altro il Nantes cerca di sbaragliare i pronostici per risalire posizioni.

Quote di Lione-Nantes: il Lione è il favorito dai bookmaker

I bookmaker puntano decisamente sul Lione come squadra favorita: William Hill quota la vittoria dei padroni di casa a 1.44, il pareggio a 4.33 e il colpo in trasferta del Nantes a 6.00.

Anche Bet365 concorda, offrendo la vittoria dei lionesi a 1.45, il pareggio a 4.50 e la vittoria ospite a 7.00. Con simili quotazioni, il Lione è chiaramente visto come il frontrunner di questa contesa.

Le statistiche dei giocatori chiave: Karabec, Moreira e Abline

Adam Karabec, giovane centrocampista ceco del Lione, sta contribuendo attivamente al centrocampo con 12 presenze finora nella Ligue 1.

Con un valore medio di prestazione a 6.74, il suo rendimento è caratterizzato da 205 passaggi totali e un buon contributo in fase di interdizione con 3 tackle. La sua capacità di dribbling, con 8 successi su 15 tentativi, lo rende un profilo interessante su cui puntare per dare imprevedibilità al gioco lionese.

Afonso Moreira, promettente attaccante portoghese, ha segnato 2 gol e fornito altrettanti assist in 11 apparizioni. La sua media voto di 6.9 riflette il suo impatto positivo quando chiamato a giocare, soprattutto in uscita dalla panchina. Con 8 tiri complessivi, Moreira rappresenta un'arma in più per scardinare la difesa del Nantes.

Matthis Abline, al servizio del Nantes, è uno dei giocatori più performanti della sua squadra.

Con 13 presenze e una media di 7.04, ha trovato il gol 2 volte e ha collezionato 2 assist. Spicca per i suoi dribbling riusciti (28 su 54), aggiungendo velocità e tecnica alla manovra offensiva del Nantes. Con 21 tiri totali, Abline rimane una costante minaccia per le difese avversarie.