Il Lione ospiterà il Nantes domenica sera, il 30 novembre, alle 20:45 presso il Parc Olympique Lyonnais per la quattordicesima giornata della Ligue 1 2025/26. Una sfida che vede il Lione partire con i favori del pronostico, pronto ad approfittare del fattore campo per allungare in classifica. Entrambe le squadre vogliono muovere la classifica: da un lato il Lione vuole mantenere il ritmo delle prime, dall’altro il Nantes cerca di sbaragliare i pronostici per risalire posizioni.

Quote di Lione-Nantes: il Lione è il favorito dai bookmaker

I bookmaker puntano decisamente sul Lione come squadra favorita: William Hill quota la vittoria dei padroni di casa a 1.44, il pareggio a 4.33 e il colpo in trasferta del Nantes a 6.00.

Anche Bet365 concorda, offrendo la vittoria dei lionesi a 1.45, il pareggio a 4.50 e la vittoria ospite a 7.00. Con simili quotazioni, il Lione è chiaramente visto come il frontrunner di questa contesa.

France Flag
Ligue 1
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Paris Saint Germain
13
9
3
1
27 / 11
16
30
W
W
W
D
W
2
Marsiglia
13
9
1
3
33 / 12
21
28
W
W
W
D
L
3
Lens
13
9
1
3
22 / 11
11
28
W
W
W
L
W
4
Lille
13
7
2
4
27 / 17
10
23
W
L
W
L
W
5
Strasburgo
13
7
1
5
24 / 17
7
22
L
W
L
W
L
6
Rennes
13
5
6
2
23 / 18
5
21
W
W
W
D
L
7
Lione
13
6
3
4
18 / 15
3
21
D
L
D
D
W
8
Monaco
13
6
2
5
25 / 25
0
20
L
L
L
W
W
9
Nizza
13
5
2
6
18 / 23
-5
17
L
L
L
W
W
10
Tolosa
13
4
4
5
18 / 17
1
16
L
D
D
D
L
11
Angers
13
4
4
5
11 / 15
-4
16
W
W
L
D
W
12
Paris FC
13
4
2
7
20 / 25
-5
14
L
L
W
D
L
13
Le Havre
13
3
5
5
13 / 20
-7
14
L
D
D
W
W
14
Stade Brestois
13
3
4
6
17 / 23
-6
13
W
L
D
L
L
15
Nantes
13
2
5
6
12 / 19
-7
11
D
D
L
L
W
16
Lorient
13
2
5
6
15 / 27
-12
11
D
D
L
D
L
17
Metz
13
3
2
8
14 / 30
-16
11
L
W
W
W
L
18
Auxerre
13
2
2
9
7 / 19
-12
8
D
L
L
L
L

Le statistiche dei giocatori chiave: Karabec, Moreira e Abline

Adam Karabec, giovane centrocampista ceco del Lione, sta contribuendo attivamente al centrocampo con 12 presenze finora nella Ligue 1.

Con un valore medio di prestazione a 6.74, il suo rendimento è caratterizzato da 205 passaggi totali e un buon contributo in fase di interdizione con 3 tackle. La sua capacità di dribbling, con 8 successi su 15 tentativi, lo rende un profilo interessante su cui puntare per dare imprevedibilità al gioco lionese.

Afonso Moreira, promettente attaccante portoghese, ha segnato 2 gol e fornito altrettanti assist in 11 apparizioni. La sua media voto di 6.9 riflette il suo impatto positivo quando chiamato a giocare, soprattutto in uscita dalla panchina. Con 8 tiri complessivi, Moreira rappresenta un'arma in più per scardinare la difesa del Nantes.

Matthis Abline, al servizio del Nantes, è uno dei giocatori più performanti della sua squadra.

Con 13 presenze e una media di 7.04, ha trovato il gol 2 volte e ha collezionato 2 assist. Spicca per i suoi dribbling riusciti (28 su 54), aggiungendo velocità e tecnica alla manovra offensiva del Nantes. Con 21 tiri totali, Abline rimane una costante minaccia per le difese avversarie.
