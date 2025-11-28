Sabato 29 novembre, alle 15:30, l’Allianz Arena di Monaco sarà il teatro della sfida tra Bayern Monaco e St. Pauli, valida per la dodicesima giornata della Bundesliga 2025/26. I bavaresi, campioni in carica, partiranno con i favori del pronostico davanti al proprio pubblico, mentre gli ospiti proveranno a sorprendere i giganti tedeschi.

Germany Flag
Bundesliga
Giornata 12
28/11/2025 20:30
Borussia Mönchengladbach
VS
Lipsia
29/11/2025 15:30
Bayern Monaco
VS
St. Pauli
29/11/2025 15:30
Werder Brema
VS
Colonia
29/11/2025 15:30
Hoffenheim
VS
Augsburg
29/11/2025 15:30
Union Berlino
VS
Heidenheim
29/11/2025 18:30
Bayer Leverkusen
VS
Borussia Dortmund
30/11/2025 15:30
Amburgo
VS
Stoccarda
30/11/2025 17:30
Eintracht Francoforte
VS
Wolfsburg
30/11/2025 19:30
Friburgo
VS
Mainz

Probabili formazioni

Bayern Monaco

Neuer; Boey, Upamecano, Kim, Bischof; Kimmich, Goretzka; Karl, Olise, Díaz; Kane

St.

Pauli

Vasilj; Wahl, Smith, Mets; Pyrka, Fujita, Sands, Irvine, Oppie; Hountondji, Pereira Lage

Quote di Bayern Monaco-St. Pauli: bavaresi favoriti

I bookmaker indicano il Bayern Monaco come nettamente favorito. Su Bet365 il successo dei bavaresi è proposto a 1.10, mentre il pareggio sale a 10.00 e l’eventuale colpo esterno del St. Pauli è offerto addirittura a 21.00. Una forbice che riflette chiaramente la differenza di valori tra le due squadre.

Germany Flag
Bundesliga
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Bayern Monaco
11
10
1
0
41 / 8
33
31
W
D
W
W
W
2
Lipsia
11
8
1
2
22 / 13
9
25
W
L
W
W
W
3
Bayer Leverkusen
11
7
2
2
27 / 15
12
23
W
W
L
W
W
4
Borussia Dortmund
11
6
4
1
19 / 10
9
22
D
D
W
W
L
5
Stoccarda
11
7
1
3
20 / 15
5
22
D
W
L
W
W
6
Eintracht Francoforte
11
6
2
3
27 / 22
5
20
W
W
D
W
D
7
Hoffenheim
11
6
2
3
22 / 17
5
20
D
W
W
W
W
8
Union Berlino
11
4
3
4
14 / 17
-3
15
W
D
D
L
W
9
Werder Brema
11
4
3
4
15 / 20
-5
15
L
W
D
W
D
10
Colonia
11
4
2
5
20 / 19
1
14
L
L
W
L
D
11
Friburgo
11
3
4
4
15 / 20
-5
13
L
W
D
L
D
12
Borussia Mönchengladbach
11
3
3
5
16 / 19
-3
12
W
W
W
L
L
13
Augsburg
11
3
1
7
15 / 24
-9
10
W
L
L
L
D
14
Amburgo
11
2
3
6
9 / 17
-8
9
L
D
L
L
L
15
Wolfsburg
11
2
2
7
13 / 21
-8
8
L
L
L
W
L
16
St. Pauli
11
2
1
8
9 / 21
-12
7
L
L
L
L
L
17
Mainz
11
1
3
7
11 / 19
-8
6
D
L
D
L
L
18
Heidenheim
11
1
2
8
8 / 26
-18
5
L
L
D
L
D

Le statistiche dei giocatori chiave

Harry Kane, bomber inglese del Bayern Monaco, continua a confermarsi uno degli attaccanti più completi al mondo.

In questa stagione di Bundesliga ha già messo a referto 14 gol in 11 partite, oltre a 3 assist. Impressionante la sua precisione sotto porta: 21 tiri nello specchio su 25. Oltre al contributo offensivo, Kane si distingue anche in fase di non possesso, con 8 tackle e 4 intercettazioni.

Nel cuore del gioco bavarese brilla Michael Olise, sempre più protagonista. Il talento francese vanta un rating medio di 7.75, frutto di 6 gol, 6 assist e 857 minuti di altissimo livello. La sua abilità nel dribbling ( 22 riusciti su 53 ) lo rende una minaccia costante tra le linee e uno dei principali creatori di gioco della squadra.

Sul fronte St. Pauli, Mathias Pereira Lage sta provando a emergere nonostante le difficoltà della squadra.

Finora ha registrato un assist in 11 presenze, ma il suo lavoro nei duelli – 57 vinti su 130 – testimonia una combattività che resta un punto di riferimento per i compagni.

Infine, Andréas Hountondji rappresenta una delle speranze offensive del St. Pauli. Con 3 gol e un rating di 6.53, il giovane attaccante dovrà sfruttare ogni occasione possibile per mettere in difficoltà la solida difesa bavarese e provare a sovvertire i pronostici.
© RIPRODUZIONE VIETATA