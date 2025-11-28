Sabato 29 novembre, alle 15:30, l’Allianz Arena di Monaco sarà il teatro della sfida tra Bayern Monaco e St. Pauli, valida per la dodicesima giornata della Bundesliga 2025/26. I bavaresi, campioni in carica, partiranno con i favori del pronostico davanti al proprio pubblico, mentre gli ospiti proveranno a sorprendere i giganti tedeschi.

Probabili formazioni

Bayern Monaco

Neuer; Boey, Upamecano, Kim, Bischof; Kimmich, Goretzka; Karl, Olise, Díaz; Kane

St.

Pauli

Vasilj; Wahl, Smith, Mets; Pyrka, Fujita, Sands, Irvine, Oppie; Hountondji, Pereira Lage

Quote di Bayern Monaco-St. Pauli: bavaresi favoriti

I bookmaker indicano il Bayern Monaco come nettamente favorito. Su Bet365 il successo dei bavaresi è proposto a 1.10, mentre il pareggio sale a 10.00 e l’eventuale colpo esterno del St. Pauli è offerto addirittura a 21.00. Una forbice che riflette chiaramente la differenza di valori tra le due squadre.

Le statistiche dei giocatori chiave

Harry Kane, bomber inglese del Bayern Monaco, continua a confermarsi uno degli attaccanti più completi al mondo.

In questa stagione di Bundesliga ha già messo a referto 14 gol in 11 partite, oltre a 3 assist. Impressionante la sua precisione sotto porta: 21 tiri nello specchio su 25. Oltre al contributo offensivo, Kane si distingue anche in fase di non possesso, con 8 tackle e 4 intercettazioni.

Nel cuore del gioco bavarese brilla Michael Olise, sempre più protagonista. Il talento francese vanta un rating medio di 7.75, frutto di 6 gol, 6 assist e 857 minuti di altissimo livello. La sua abilità nel dribbling ( 22 riusciti su 53 ) lo rende una minaccia costante tra le linee e uno dei principali creatori di gioco della squadra.

Sul fronte St. Pauli, Mathias Pereira Lage sta provando a emergere nonostante le difficoltà della squadra.

Finora ha registrato un assist in 11 presenze, ma il suo lavoro nei duelli – 57 vinti su 130 – testimonia una combattività che resta un punto di riferimento per i compagni.

Infine, Andréas Hountondji rappresenta una delle speranze offensive del St. Pauli. Con 3 gol e un rating di 6.53, il giovane attaccante dovrà sfruttare ogni occasione possibile per mettere in difficoltà la solida difesa bavarese e provare a sovvertire i pronostici.