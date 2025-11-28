La sfida tra Lorient e Nizza si svolgerà questo domenica 30 novembre alle 17:15 allo Stade du Moustoir, per la quattordicesima giornata della Ligue 1 2025/26. I riflettori saranno puntati su giocatori chiave come Teremas "Terry" Igobor Moffi per il Nizza e Sambou Soumano per il Lorient.

France Flag
Ligue 1
Giornata 14
28/11/2025 20:45
Metz
VS
Rennes
29/11/2025 17:00
Monaco
VS
Paris Saint Germain
29/11/2025 19:00
Paris FC
VS
Auxerre
29/11/2025 21:05
Marsiglia
VS
Tolosa
30/11/2025 15:00
Strasburgo
VS
Stade Brestois
30/11/2025 17:15
Angers
VS
Lens
30/11/2025 17:15
Lorient
VS
Nizza
30/11/2025 17:15
Le Havre
VS
Lille
30/11/2025 20:45
Lione
VS
Nantes

Quote di Lorient-Nizza: sfida aperta

I bookmaker prevedono un equilibrio sottile con un leggero favore per il Nizza.

William Hill quota la vittoria del Lorient a 2.45, il pareggio a 3.25 e il successo del Nizza a 2.80. Quote simili anche da Bet365, che offre la vittoria del Lorient sempre a 2.45, il pareggio a 3.30 e la vittoria del Nizza a 2.88. La partita si prospetta aperta con possibili colpi di scena, con entrambe le squadre pronte a sfruttare ogni minimo errore avversario.

France Flag
Ligue 1
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Paris Saint Germain
13
9
3
1
27 / 11
16
30
W
W
W
D
W
2
Marsiglia
13
9
1
3
33 / 12
21
28
W
W
W
D
L
3
Lens
13
9
1
3
22 / 11
11
28
W
W
W
L
W
4
Lille
13
7
2
4
27 / 17
10
23
W
L
W
L
W
5
Strasburgo
13
7
1
5
24 / 17
7
22
L
W
L
W
L
6
Rennes
13
5
6
2
23 / 18
5
21
W
W
W
D
L
7
Lione
13
6
3
4
18 / 15
3
21
D
L
D
D
W
8
Monaco
13
6
2
5
25 / 25
0
20
L
L
L
W
W
9
Nizza
13
5
2
6
18 / 23
-5
17
L
L
L
W
W
10
Tolosa
13
4
4
5
18 / 17
1
16
L
D
D
D
L
11
Angers
13
4
4
5
11 / 15
-4
16
W
W
L
D
W
12
Paris FC
13
4
2
7
20 / 25
-5
14
L
L
W
D
L
13
Le Havre
13
3
5
5
13 / 20
-7
14
L
D
D
W
W
14
Stade Brestois
13
3
4
6
17 / 23
-6
13
W
L
D
L
L
15
Nantes
13
2
5
6
12 / 19
-7
11
D
D
L
L
W
16
Lorient
13
2
5
6
15 / 27
-12
11
D
D
L
D
L
17
Metz
13
3
2
8
14 / 30
-16
11
L
W
W
W
L
18
Auxerre
13
2
2
9
7 / 19
-12
8
D
L
L
L
L

Le statistiche dei giocatori chiave sul campo

In casa Lorient, Dermane Karim finora ha collezionato 11 presenze in campionato.

È apprezzato per la sua capacità di recuperare palloni e la sua visione di gioco, con 242 passaggi completati nella stagione e 15 tackle effettuati.

Sambou Soumano rappresenta una presenza dinamica nel reparto offensivo del Lorient. Con 13 apparizioni di cui 4 da titolare, ha segnato 2 gol e fornito 2 assist. La sua qualità nell’inserirsi inoltre, è evidenziata dai suoi 8 tiri di cui 5 nello specchio della porta.

Per il Nizza, Mohamed-Ali Cho ha già segnato 2 gol e fornito altrettanti assist in 6 presenze. La sua posizione di attaccante gli consente di sfruttare il suo dinamismo, con una valutazione media di 7.12 in campo.

Accanto a lui, Sofiane Diop con 13 presenze e 6 gol, si distingue per la capacità di costruire azioni pericolose.

Inoltre, i suoi 306 passaggi e 12 passaggi chiave lo rendono una minaccia costante.

Infine, Teremas Igobor Moffi del Nizza ha segnato 2 gol in 9 apparizioni, ma il suo impegno nel pressing e la partecipazione alla manovra rendono la sua presenza in campo significativa non soltanto in fase conclusiva.
