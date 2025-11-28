La sfida tra Lorient e Nizza si svolgerà questo domenica 30 novembre alle 17:15 allo Stade du Moustoir, per la quattordicesima giornata della Ligue 1 2025/26. I riflettori saranno puntati su giocatori chiave come Teremas "Terry" Igobor Moffi per il Nizza e Sambou Soumano per il Lorient.

Quote di Lorient-Nizza: sfida aperta

I bookmaker prevedono un equilibrio sottile con un leggero favore per il Nizza.

William Hill quota la vittoria del Lorient a 2.45, il pareggio a 3.25 e il successo del Nizza a 2.80. Quote simili anche da Bet365, che offre la vittoria del Lorient sempre a 2.45, il pareggio a 3.30 e la vittoria del Nizza a 2.88. La partita si prospetta aperta con possibili colpi di scena, con entrambe le squadre pronte a sfruttare ogni minimo errore avversario.

Le statistiche dei giocatori chiave sul campo

In casa Lorient, Dermane Karim finora ha collezionato 11 presenze in campionato.

È apprezzato per la sua capacità di recuperare palloni e la sua visione di gioco, con 242 passaggi completati nella stagione e 15 tackle effettuati.

Sambou Soumano rappresenta una presenza dinamica nel reparto offensivo del Lorient. Con 13 apparizioni di cui 4 da titolare, ha segnato 2 gol e fornito 2 assist. La sua qualità nell’inserirsi inoltre, è evidenziata dai suoi 8 tiri di cui 5 nello specchio della porta.

Per il Nizza, Mohamed-Ali Cho ha già segnato 2 gol e fornito altrettanti assist in 6 presenze. La sua posizione di attaccante gli consente di sfruttare il suo dinamismo, con una valutazione media di 7.12 in campo.

Accanto a lui, Sofiane Diop con 13 presenze e 6 gol, si distingue per la capacità di costruire azioni pericolose.

Inoltre, i suoi 306 passaggi e 12 passaggi chiave lo rendono una minaccia costante.

Infine, Teremas Igobor Moffi del Nizza ha segnato 2 gol in 9 apparizioni, ma il suo impegno nel pressing e la partecipazione alla manovra rendono la sua presenza in campo significativa non soltanto in fase conclusiva.